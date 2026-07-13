Maroc: El Niño, intrusif et désastreux

Le retour annoncé du phénomène El Niño ne constitue pas seulement un épisode climatique supplémentaire. Il révèle les profondes interactions entre dérèglement climatique, sécurité alimentaire, disponibilité des ressources en eau et dynamiques migratoires.

À partir d'une lecture ancrée dans les réalités du Sud global, ces deux analyses proposent un décryptage des enjeux mondiaux d'El Niño avant d'examiner les vulnérabilités spécifiques du Maroc, confronté à une intensification du stress hydrique, à une pression croissante sur son agriculture et à l'émergence de nouvelles formes de mobilité liées au climat.

L'annonce par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) du retour d'El Niño dépasse largement le cadre d'une simple information météorologique. Elle constitue un signal d'alerte majeur pour les décideurs, les chercheurs et les organisations internationales, tant les conséquences de ce phénomène climatique sont multidimensionnelles. Derrière l'augmentation des températures océaniques se profile une succession de crises qui touchent l'agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé publique, les économies nationales et, de manière croissante, les dynamiques migratoires.

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El Niño : un phénomène naturel dans un climat profondément transformé

El Niño est un phénomène climatique naturel lié au réchauffement anormal des eaux du Pacifique équatorial. Bien qu'il existe depuis des milliers d'années, son interaction avec le réchauffement climatique d'origine anthropique modifie aujourd'hui considérablement son intensité et surtout ses impacts.

L'OMM rappelle avec prudence que le changement climatique n'augmente pas nécessairement la fréquence des épisodes El Niño. En revanche, il en amplifie fortement les conséquences. Les océans plus chauds contiennent davantage d'énergie et d'humidité, favorisant ainsi des événements météorologiques extrêmes plus violents : vagues de chaleur, sécheresses prolongées, pluies torrentielles, cyclones ou inondations.

Autrement dit, un phénomène naturel agit désormais dans un système climatique profondément déséquilibré par les activités humaines.

Une menace mondiale aux effets très inégalement répartis

L'une des principales caractéristiques d'El Niño réside dans sa portée véritablement mondiale. Ses effets dépassent largement le bassin pacifique.

Les sécheresses risquent de s'intensifier dans plusieurs régions d'Afrique australe, du Sahel, d'Amérique centrale et d'Australie, tandis que d'autres territoires, notamment en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, pourraient connaître des précipitations exceptionnelles accompagnées d'inondations destructrices.

Cette géographie des risques révèle une profonde inégalité climatique. Les pays les plus exposés sont souvent ceux qui disposent des capacités d'adaptation les plus limitées. Les économies fortement dépendantes de l'agriculture pluviale, les Etats confrontés à une faible capacité institutionnelle ou les territoires déjà fragilisés par les conflits cumulent ainsi plusieurs facteurs de vulnérabilité. Le changement climatique agit ici comme un multiplicateur de risques.

Les conséquences sur la sécurité alimentaire

L'agriculture constitue probablement le secteur le plus directement affecté.

La modification des régimes de précipitations perturbe les calendriers agricoles, réduit les rendements des cultures et accentue les risques de pénuries alimentaires. Les productions de céréales, de maïs, de riz ou encore de café deviennent particulièrement sensibles aux variations climatiques induites par El Niño.

Dans plusieurs régions africaines, les populations rurales vivent déjà sous forte pression en raison de la désertification, de la dégradation des sols et de la rareté croissante des ressources hydriques. L'arrivée d'un épisode El Niño majeur pourrait accélérer cette fragilisation.

A cela s'ajoutent les effets indirects sur les marchés mondiaux. Les baisses de production provoquent généralement une augmentation des prix alimentaires qui touche particulièrement les ménages les plus pauvres.

El Niño et les migrations environnementales

Pour les chercheurs spécialisés dans les migrations, El Niño constitue également un facteur majeur de mobilité humaine.

Les catastrophes naturelles provoquent des déplacements temporaires ou permanents de populations. Les sécheresses prolongées conduisent de nombreux ménages ruraux à migrer vers les centres urbains ou vers d'autres régions agricoles. Les inondations détruisent les habitations et les infrastructures, forçant parfois des milliers de personnes à quitter leur territoire.

Contrairement aux représentations médiatiques dominantes, ces déplacements restent majoritairement internes ou régionaux. Les migrations environnementales liées au climat concernent avant tout des mobilités de proximité.

Dans le Sahel, par exemple, les crises climatiques renforcent des mouvements migratoires déjà anciens liés à la recherche de pâturages, d'eau ou de terres cultivables. Elles alimentent également les tensions entre agriculteurs et éleveurs autour de ressources naturelles devenues plus rares.

Ainsi, El Niño ne crée pas à lui seul les migrations; il agit plutôt comme un accélérateur de vulnérabilités préexistantes.

Les limites de la gouvernance internationale

Face à cette menace, l'ONU insiste sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce. Ces dispositifs permettent d'anticiper les événements extrêmes, d'organiser les secours et de limiter les pertes humaines.

Cependant, cette approche demeure largement centrée sur la gestion des conséquences.

Une véritable stratégie d'adaptation suppose également des investissements massifs dans la gestion durable des ressources en eau ; l'agriculture résiliente au climat ; la protection sociale ; les infrastructures ; la recherche scientifique et la planification territoriale. Or les financements internationaux consacrés à l'adaptation restent très inférieurs aux besoins des pays les plus exposés.

Une lecture depuis le Sud global

Du point de vue des pays du Sud, El Niño met en évidence une injustice climatique majeure.

Les populations qui subissent les conséquences les plus graves de ces phénomènes sont souvent celles qui ont le moins contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, elles doivent supporter les coûts humains, économiques et sociaux des dérèglements climatiques.

Cette réalité nourrit progressivement les revendications en faveur d'une justice climatique fondée sur une responsabilité différenciée entre pays industrialisés et pays en développement.

Dans cette perspective, les migrations environnementales ne doivent pas être interprétées uniquement comme des défis sécuritaires. Elles constituent avant tout une stratégie d'adaptation face à des transformations écologiques dont les causes sont largement globales.

Conclusion

Le retour d'El Niño rappelle que les crises climatiques, alimentaires, économiques et migratoires sont désormais profondément interdépendantes. Ce phénomène naturel agit comme un révélateur des fragilités structurelles des sociétés contemporaines.

Pour les chercheurs du Sud global, l'enjeu dépasse la seule prévision météorologique. Il s'agit de repenser les politiques climatiques en intégrant les dimensions sociales, territoriales et migratoires des changements environnementaux. Car derrière chaque épisode El Niño se dessinent non seulement des catastrophes naturelles, mais aussi des recompositions profondes des sociétés humaines, des économies locales et des mobilités futures.