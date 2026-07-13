Maroc: Nouvelle édition du Festival du film arabe de Casablanca

La ville de Casablanca accueillera, du 17 au 24 juillet courant, la 7ème édition du Festival du film arabe de Casablanca, un rendez-vous qui réunira de nombreuses figures du cinéma arabe et marocain.

Selon un communiqué des organisateurs, le jury de cette édition, organisée par l'Association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), sera composé de personnalités de premier plan du septième art arabe, à leur tête le réalisateur palestinien Rachid Mesh'hraoui et l'artiste égyptienne Samah Anouar.

Le jury de la compétition officielle des longs métrages sera présidé par le réalisateur palestinien Rachid Mesh'hraoui. Il réunira également l'actrice tunisienne Najla Ben Abdallah, le réalisateur syrien Joud Saïd, l'actrice marocaine Hajar Krikâa et l'acteur égyptien Mohamed Faraj.

Ce jury décernera le Grand Prix, le Prix de la meilleure réalisation, le Prix du meilleur scénario, le Prix de la meilleure actrice, le Prix du meilleur acteur, ainsi que des mentions spéciales, en plus d'un prix spécial attribué à un film de son choix.

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Le jury de la compétition des courts métrages sera, quant à lui, présidé par l'artiste égyptienne Samah Anouar. Il sera composé de la réalisatrice saoudienne Hind Al Fahhad et de l'acteur marocain Adil Abatourab. Il attribuera le Grand Prix, le Prix de la meilleure réalisation et le Prix du meilleur scénario.

Cette édition verra concourir douze longs métrages de fiction et documentaires, dont deux productions marocaines réalisées entre 2025 et 2026. Ces oeuvres reflètent la richesse et la diversité du cinéma arabe contemporain, à travers des récits humains et des approches sociales et historiques variées.

Le festival proposera également aux amateurs de courts métrages une sélection de 17 films récents, de fiction et documentaires, mettant en avant de nouvelles voix du cinéma aux côtés de réalisateurs confirmés.

Selon les organisateurs, les films sélectionnés pour cette septième édition témoignent du dynamisme et de l'engagement du cinéma arabe, tout en accordant une place particulière aux productions marocaines afin de renforcer leur rayonnement dans l'espace arabe et à l'international.

À travers cette nouvelle édition, le Festival entend poursuivre sa contribution à la promotion du cinéma arabe en assurant la présence de différents pays arabes dans sa programmation, reflétant ainsi la diversité et la richesse des expériences cinématographiques du monde arabe.