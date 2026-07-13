Afrique: Battu par le Ghana, le Sénégal manquera le Mondial U17 féminin

Les Lioncelles du Sénégal ont vu leur rêve de Coupe du Monde U17 s'envoler ce samedi 11 juillet 2026 à Accra, battues par le Ghana à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 6-7). Pourtant bien engagées après avoir mené au score, les Sénégalaises se sont fait rejoindre juste avant la pause, avant de craquer aux penalties lors d'un match qui leur tendait pourtant les bras.

Portées par un excellent parcours qualificatif marqué par les éliminations de la Tunisie et du Cameroun, les protégées de Christian Basse abordaient cette double confrontation décisive avec ambition. Après un match aller nul (1-1) disputé à domicile, le scénario s'est répété à Accra : les Sénégalaises ont rapidement pris l'avantage, avant de voir le Ghana revenir au score en fin de première période.

L'ouverture du score sénégalaise est intervenue à la 10e minute, sur une déviation de Diarra Diene à la suite d'un coup franc botté par Mame Diarra Diallo, trompant la gardienne ghanéenne Belinda Maku Aklie.

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Mais après ce but, l'équipe s'est repliée en défense et a subi la pression grandissante des Black Starlettes. La capitaine ghanéenne Seidatu Wahab a fini par égaliser juste avant la mi-temps, sur une action individuelle facilitée par une petite erreur de la gardienne sénégalaise Awa Baldé.

Le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final, renvoyant les deux équipes vers l'épreuve fatidique des tirs au but. Une séance à l'issue de laquelle les Ghanéennes se sont montrées plus efficaces, privant ainsi le Sénégal d'une qualification qui aurait marqué l'histoire du football féminin national.