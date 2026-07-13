Afrique du Nord: Omar Hilale - L'engagement du Maroc dans le domaine humanitaire procède de la Vision humaniste et humanitaire de SM le Roi

L'engagement du Royaume du Maroc dans le domaine humanitaire procède de la Vision humaniste et humanitaire de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, vendredi à Rabat, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale.

L'opérationnalisation de la Vision Royale repose sur trois piliers indissociables, à savoir, la solidarité agissante comme valeur cardinale, la responsabilité partagée comme principe opérationnel, et le respect du droit international humanitaire comme impératif absolu, a souligné M. Hilale lors du Colloque international « L'action humanitaire multilatérale à la croisée des chemins : défis et enjeux ».

Rappelant que le Royaume considère que la protection des civils, des infrastructures essentielles et des services de base constitue une obligation fondamentale qui doit être respectée par toutes les parties aux conflits, M. Hilale, qui intervenait lors d'un panel sur « L'action humanitaire multilatérale et les enjeux de la paix et du développement durable », a indiqué que le Maroc figure parmi les contributeurs les plus constants et les plus significatifs aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

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Depuis des décennies, des milliers de Casques bleus marocains ont servi sous le drapeau onusien sur plusieurs théâtres de crise à travers le monde, a-t-il poursuivi, notant que le Maroc a systématiquement répondu présent lors des grandes catastrophes naturelles et humanitaires.

Abordant l'action humanitaire et les objectifs du développement durable, M. Hilale a fait savoir que le Royaume soutient une approche intégrée qui combine assistance humanitaire, reconstruction, renforcement des capacités institutionnelles et promotion du développement socio-économique durable, relevant que cette vision contribue à réduire les risques de rechute dans l'instabilité et favorise la stabilité socio-économique à long terme.

Le Maroc est résolument convaincu que l'action humanitaire multilatérale, malgré ses limites et ses insuffisances actuelles, demeure un pilier indispensable de l'ordre international, a-t-il soutenu, considérant qu'elle doit se réformer, s'adapter et s'enrichir de nouvelles approches et doit davantage investir dans la prévention, renforcer sa cohérence avec les objectifs de paix et de développement, et s'appuyer sur une solidarité mondiale réelle, universelle et désintéressée.

Passant en revue les défis complexes mais non insurmontables auquel fait face le système humanitaire multilatéral, notamment le financement, l'accès humanitaire, la politisation de l'aide humanitaire, les crises chroniques et oubliées ainsi que l'articulation entre aide d'urgence et développement durable, M. Hilale a affirmé que le Royaume dispose de nombreux atouts pour contribuer à la réflexion collective pour une réforme profonde et ambitieuse de ce système.

Dans ce contexte international chargé d'inquiétudes légitimes, l'expérience du Maroc mérite une attention particulière en raison de sa constance, sa crédibilité et son attachement profond aux principes humanitaires universels de solidarité et de respect des droits de l'homme, a-t-il souligné, ajoutant que l'expérience du Royaume dans les domaines de la médiation, de la coopération Sud-Sud, du développement humain et de l'assistance humanitaire lui permet d'apporter une contribution significative à l'évolution du système humanitaire international.

Saluant la tenue de cet évènement de grande envergure qui réunit des acteurs nationaux et internationaux, des experts des académiciens et des décideurs autour d'une thématique d'une acuité et d'une urgence absolues, M. Hilale a noté que le thème choisi est au coeur de l'identité diplomatique et de l'action humanitaire constante du Maroc.

A cette occasion, il a appelé à une réponse rapide aux crises émergentes, à la primordialité d'un financement innovant, au renforcement de la coopération internationale, à la réforme de la gouvernance des grandes organisations humanitaires internationales, à l'encouragement des partenariats innovants, ainsi qu'à la promotion d'une meilleure coordination entre les acteurs humanitaires et les institutions de développement et au renforcement de la cohérence entre l'Agenda 2030 et les mécanismes humanitaires.

Et de conclure que le Royaume, fidèle à ses valeurs humanistes et à ses engagements internationaux, continuera à être un partenaire actif, fiable et responsable dans cette démarche collective, et croit en un multilatéralisme humanitaire fort, réformé et adapté aux réalités du XXIe siècle, un multilatéralisme qui place l'humain au centre et qui refuse de se résigner face à la souffrance des populations les plus vulnérables ni face aux violations du droit international humanitaire.