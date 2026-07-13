Maroc: Le Festival du Théâtre Badaoui place sa 45e édition sous le signe de « l'art au service du développement »

La ville d'Ifrane accueillera, du 15 au 19 juillet, la 45è édition du Festival du Théâtre Badaoui, un rendez-vous majeur de la scène théâtrale nationale qui mettra, cette année, l'accent sur le rôle de l'art et de la culture comme leviers de développement.

Placée sous le thème « L'art au service du développement », cette édition propose une programmation éclectique mêlant représentations théâtrales, arts populaires, débat intellectuel et valorisation de la mémoire artistique, indiquent les organisateurs.

Le public aura notamment rendez-vous avec la pièce « Ziyara » (La Visite), dont la dramaturgie est signée feu Abdelkader Badaoui et la mise en scène assurée par Karima Badaoui. Cette oeuvre s'inscrit dans le prolongement du théâtre populaire et engagé porté durant plusieurs décennies par le fondateur du festival.

Les enfants et les jeunes ne seront pas en reste avec la présentation de la pièce « Al Kanz » (Le Trésor), écrite par Abdelkader Badaoui et mise en scène par Hasnaa Badaoui.

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Le spectacle réunira sur scène Hasnaa Badaoui, Ibrahim El Ammari, Oussama Hnine, Afaf Aztouti, Moustapha Tanan, Bassem Daoud et Amina Amalali.

Au-delà des planches, le festival entend réaffirmer son ancrage territorial et son attachement au patrimoine culturel du Moyen Atlas à travers des spectacles folkloriques animés notamment par des troupes d'Ahidous, mettant ainsi en lumière les liens étroits entre le théâtre et les arts populaires de la région.

La dimension intellectuelle sera également au coeur de cette 45è édition avec l'organisation d'un colloque autour du thème « L'art au service du développement », auquel prendront part El Hassan Zeroual, chercheur en culture amazighe, et Manar El Kziri, chercheuse en sciences juridiques.

Cette rencontre se veut un espace de réflexion sur la contribution de l'art et de la culture aux dynamiques de développement et à la construction d'une société inclusive et attachée à son identité culturelle.

Le festival prévoit, par ailleurs, de rendre hommage à plusieurs acteurs associatifs de la province d'Ifrane, en reconnaissance de leur engagement et de leur contribution à l'animation culturelle et au développement local.

Une exposition documentaire intitulée « Le Théâtre Badaoui... Mémoire d'un théâtre, mémoire d'une nation » viendra également retracer les principales étapes du parcours de cette institution artistique et mettre en lumière ses contributions à l'histoire du théâtre marocain.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture -, en collaboration avec le Théâtre National Mohammed V et en coordination avec la commune d'Ifrane, cette édition ambitionne de perpétuer la mission culturelle léguée par le fondateur du festival et de promouvoir l'art en tant que vecteur de développement et d'accès à la culture.

Créé en 1971 par feu Abdelkader Badaoui, figure emblématique du théâtre populaire marocain, le Festival du Théâtre Badaoui compte parmi les plus anciens rendez-vous théâtraux du Royaume.

Depuis sa création, le festival porte une vision fondée sur la proximité, l'accessibilité de l'art et la démocratisation de la culture, tout en oeuvrant à préserver et à transmettre la mémoire théâtrale nationale.