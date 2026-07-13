Afrique du Nord: Le Maroc face à El Niño - Sécheresse, sécurité alimentaire et nouvelles mobilités

Le Maroc fait partie des pays particulièrement exposés aux effets indirects d'El Niño, même si le phénomène se développe dans l'océan Pacifique. Son influence modifie la circulation atmosphérique à l'échelle mondiale et peut perturber le climat méditerranéen et nord-africain.

1. Un risque accru de sécheresse

Le premier risque concerne l'aggravation du déficit pluviométrique. Le Maroc connaît déjà plusieurs années consécutives de sécheresse structurelle. Un épisode El Niño peut accentuer la diminution des précipitations automnales et hivernales ; le retard du début de la saison agricole ; la baisse du remplissage des barrages et la diminution des nappes phréatiques.

Pour un pays dont une partie importante de l'agriculture reste dépendante des précipitations, cette situation représente un risque économique majeur.

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2. Une pression supplémentaire sur la sécurité alimentaire

L'agriculture marocaine demeure très sensible aux variations climatiques. Les cultures céréalières, l'élevage et certaines productions maraîchères peuvent être affectés par la baisse des rendements ; l'augmentation du coût de l'irrigation ; la mortalité du cheptel liée au manque de pâturages et la hausse des importations alimentaires. Cette dépendance accroît également la vulnérabilité des populations rurales.

3. Une aggravation du stress hydrique

Le Maroc figure déjà parmi les pays les plus touchés par le stress hydrique. Un épisode El Niño pourrait entraîner une baisse supplémentaire des réserves en eau; une augmentation des conflits d'usage entre agriculture, industrie et consommation domestique et des restrictions d'eau plus fréquentes dans plusieurs villes.

Le dessalement constitue une réponse importante, mais il ne peut pas, à lui seul, résoudre les déséquilibres hydriques à l'échelle nationale.

4. Des conséquences sur les migrations internes

C'est probablement l'un des effets les moins étudiés. Lorsque les ressources agricoles diminuent, de nombreuses familles rurales sont contraintes de rechercher d'autres moyens de subsistance.

Cela peut provoquer une accélération de l'exode rural ; une concentration de populations dans les périphéries urbaines et une pression supplémentaire sur le logement, l'emploi et les services publics. Le changement climatique devient ainsi un facteur indirect de mobilité humaine.

5. Une augmentation des inégalités sociales

Les effets climatiques ne touchent pas toutes les catégories de population de la même manière. Les plus exposés sont généralement les petits agriculteurs ; les ouvriers agricoles saisonniers ; les femmes rurales; les éleveurs et les populations vivant dans les zones montagneuses ou présahariennes. Ces groupes disposent souvent de faibles capacités d'adaptation.

6. Des impacts sur les migrations internationales

Si les sécheresses deviennent plus fréquentes, plusieurs évolutions peuvent être observées, telles que l'augmentation des migrations saisonnières vers les grandes villes; le renforcement des projets migratoires vers l'Europe et le développement des mobilités vers les pays du Golfe. Le changement climatique agit rarement comme une cause unique de migration, il s'ajoute à des facteurs économiques, sociaux et politiques.

7. Une pression accrue sur les politiques publiques

El Niño pourrait également mettre à l'épreuve plusieurs stratégies nationales comme la politique de l'eau; la stratégie agricole; les politiques de sécurité alimentaire; la gestion des risques climatiques et les politiques territoriales.

Les collectivités territoriales devront intégrer davantage le risque climatique dans leurs plans de développement.

Une lecture depuis le Sud global

Depuis une perspective de chercheur du Sud global, El Niño ne doit pas être analysé uniquement comme un phénomène météorologique. Il révèle une profonde inégalité climatique.

Le Maroc contribue relativement peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais il subit de manière disproportionnée les conséquences du dérèglement climatique. Cette situation illustre l'asymétrie entre les pays historiquement les plus émetteurs, principalement les pays industrialisés, et ceux qui supportent une part importante des coûts environnementaux, économiques et sociaux.

Dans ce contexte, les enjeux dépassent la simple adaptation. Ils soulèvent aussi des questions de justice climatique, de financement international, de solidarité Nord-Sud et de reconnaissance des pertes et dommages. Pour le Maroc, l'enjeu n'est donc pas seulement de gérer les effets d'El Niño, mais de renforcer la résilience de ses territoires face à des chocs climatiques appelés à devenir plus fréquents et plus intenses dans les décennies à venir.