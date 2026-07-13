Afrique: Ouverture des travaux de l'atelier régional africain sur le développement du programme d'évaluation des techniques de la santé

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a présidé, lundi à Alger, l'ouverture des travaux de l'atelier régional africain sur le développement du programme d'évaluation des techniques de la santé, organisé par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Dans son allocution prononcée à cette occasion, M. Ait Messaoudene a souligné que "les défis sanitaires auxquels est confronté notre continent exigent davantage de coordination, de solidarité et d'unification des efforts", ainsi que "l'investissement dans le savoir, l'innovation et la prise de décision fondée sur des preuves scientifiques, afin d'édifier des systèmes de santé plus solides et résilients, répondant aux besoins de nos citoyens".

Il a indiqué, dans ce cadre, que cet atelier constitue "une opportunité pour renforcer l'échange d'expertises et de connaissances avec les pays africains dans le domaine de la santé publique, soutenir le renforcement des capacités nationales et régionales, et développer les compétences spécialisées en matière d'évaluation des techniques de la santé".

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Le ministre a rappelé, dans ce sens, les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui "veille à renforcer et à soutenirces initiatives de nature à consolider les systèmes de santé africains, à renforcer le continent pour faire face aux défis sanitaires, et à ancrer la coopération africaine en matière de santé publique".

De son côté, le directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya, a salué les politiques de l'Etat algérien qui lui ont permis de "réaliser la sécurité sanitaire", soulignant que l'Algérie compte parmi "les rares pays ayant réussi à développer et à instaurer une industrie pharmaceutique répondant aux besoins de la population".

A cet égard, le même responsable a mis l'accent sur "l'importance de tirer profit de l'expérience algérienne afin de développer les systèmes de santé des pays africains, et d'accorder un intérêt accru à la formation des cadres de la santé pour répondre à la réalité du continent et aux exigences de ses populations".

Ont assisté aux travaux de cet atelier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, et le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri.