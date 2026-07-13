Algérie: Cinq communes remportent le Prix de la meilleure commune éco-responsable préservant l'environnement

ALGER — Le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie a annoncé, lundi à Alger, les résultats de la première édition du concours national de la meilleure commune éco-responsable préservant l'environnement, lancé sous le slogan "la protection de l'environnement, une responsabilité communautaire", ayant abouti à la distinction de cinq communes et à l'attribution de prix d'encouragement à cinq autres, en reconnaissance de leurs efforts dans différents domaines liés à la protection de l'environnement et au développement durable.

Les résultats ont été annoncés lors d'une cérémonie organisée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), et présidée par la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, en présence du ministre de la Communication, Zoheir Bouamama, du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mohamed Boukhari, du Médiateur de la République, Mohamed Hattab, ainsi que de représentants d'organismes des Nations unies et de missions diplomatiques accréditées en Algérie.

A l'issue des délibérations de la commission nationale chargée de l'évaluation et de la sélection, les communes de Mostaganem, Annaba, Mascara, Béni Abbès et Teghalimet (wilaya de Sidi Bel Abbès) ont été choisies, après évaluation des dossiers des communes candidates selon des critères techniques et environnementaux approuvés.

La commission a, en outre, décidé d'attribuer des prix d'encouragement à la commune d'El Atteuf (Ghardaïa) et à la commune d'Illoula Oumalou (Tizi Ouzou) pour avoir excellé dans le renforcement de la participation citoyenne en faveur d'un environnement propre et durable, aux communes de Mezghena (Médéa) et de Boukaïd (Tissemsilt) pour leurs efforts dans la protection du couvert végétal et forestier, tandis que la commune d'In Salah a reçu un prix d'encouragement pour ses efforts visant l'intégration des femmes dans l'action environnementale et de la valorisation des ressources locales.

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La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs start-up, associations nationales et acteurs de l'environnement, en reconnaissance de leur contribution à l'accompagnement des projets de développement et à la promotion de pratiques environnementales durables.

Pour rappel, le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie avait lancé ce concours le 5 février dernier, avant l'installation d'une commission nationale d'évaluation composée de représentants de plusieurs secteurs ministériels qui s'est appuyée sur neuf principaux critères, notamment les outils de planification environnementale, la gestion moderne des déchets, la sensibilisation environnementale, la propreté de l'environnement, et l'intégration des femmes dans le développement local.

Les commissions de wilaya ont sélectionné une commune par wilaya, et la commission nationale a ainsi examiné 54 dossiers avant d'entamer, le 7 mai dernier, les visites d'évaluation sur le terrain, et de procéder à l'annonce des résultats.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie a indiqué que l'organisation de ce concours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à ancrer la dimension environnementale comme l'un des leviers du développement durable et à améliorer le cadre de vie des citoyens.

Elle a fait savoir que les résultats de cette première édition avaient révélé des expériences locales pionnières dans les différentes wilayas du pays, soulignant que l'ancrage de la culture environnementale passe par l'implication de la société civile et des citoyens, la préservation de l'environnement étant une "responsabilité collective".

Mme Krikou a également annoncé que ce concours deviendra un rendez-vous annuel, organisé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, afin d'encourager les communes à améliorer leurs performances environnementales et à promouvoir les principes du développement durable.