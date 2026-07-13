Algérie: Arkab reçoit le PDG de la société norvégienne ICA-Finance

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, le PDG de la société norvégienne ICA-Finance, M. Matthew Harwood, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération, notamment dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère, les deux parties ont évoqué les moyens de promouvoir la coopération entre le groupe Sonatrach et ICA-Finance, notamment dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de méthane, de la décarbonation, des technologies de captage et de stockage du carbone (CCS), mais aussi de bénéficier de l'expertise norvégienne dans le développement de solutions technologiques à faibles émissions, en appui aux efforts de l'Algérie en matière de transition énergétique et de développement durable, ajoute la même source.

A cette occasion, M. Arkab a souligné l'importance de consolider la coopération entre l'Algérie et le Royaume de Norvège dans le secteur des hydrocarbures, notamment à travers les partenariats entre les entreprises économiques, réaffirmant son soutien au développement de la coopération entre Sonatrach et la société ICA-Finance.

Il a également indiqué que l'Algérie et la Norvège partagent une vision commune, fondée sur le soutien aux efforts internationaux visant à réduire les émissions de méthane, insistant sur la nécessité que les législations et les mécanismes réglementaires internationaux reposent sur des fondements scientifiques et objectifs et tiennent compte des spécificités des pays producteurs, en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, tout en préservant la sécurité énergétique et la stabilité des marchés et des approvisionnements.

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Dans ce cadre, le ministre d'Etat a présenté la stratégie nationale visant à réduire l'empreinte carbone du secteur des hydrocarbures, et qui prévoit l'intensification des programmes de réduction des émissions de méthane, la diminution du torchage du gaz à moins de 1% d'ici 2030, le développement de projets de captage et de stockage du carbone, le renforcement des programmes de reboisement, notamment le projet de Sonatrach portant sur la plantation de 420 millions d'arbustes, ainsi que la promotion des solutions technologiques et de l'économie circulaire.

Pour sa part, le PDG de la société norvégienne a exprimé l'intérêt de son entreprise à renforcer la coopération avec l'Algérie. Il a salué, dans ce sens, le potentiel du secteur algérien des hydrocarbures et les efforts déployés par l'Algérie et Sonatrach pour réduire les émissions de carbone, réaffirmant la disponibilité de son entreprise à accompagner ces efforts, en proposant des solutions de financement et des technologies innovantes et en favorisant l'échange d'expertises.