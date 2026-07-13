Algérie: Ouverture à Alger de la première édition du Festival algéro-africain du théâtre universitaire

ALGER — La première édition du Festival algéro-africain du théâtre universitaire (du 13 au 20 juillet), organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coordination avec le ministère de la Culture et des Arts, a débuté lundi au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à Alger, avec la participation de 16 pays africains.

La cérémonie d'ouverture officielle a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, en présence du Directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Boualem Chebihi, de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Selma Bakhta Mansouri, ainsi que de plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, de directeurs de différents instituts et universités algériens, d'étudiants et des délégations participant à cette manifestation continentale.

Placée sous le slogan "L'Afrique se rencontre sur la scène du théâtre universitaire", cette première édition sera marquée par la présentation de pièces théâtrales en compétition officielle et hors compétition, ainsi que par des spectacles de théâtre de rue. Elle verra la participation d'établissements universitaires issus de 16 pays africains, à l'instar de la Mauritanie, du Mozambique, de la Tunisie et du Sahara occidental.

Le commissariat du Festival a également programmé un concours universitaire africain du "meilleur texte théâtral", parallèlement à l'organisation d'un colloque international sur le théâtre africain, par l'Université d'Alger 2.

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Ce Festival vise à "unir la jeunesse africaine qui croit au théâtre en tant qu'art rassemblant la diversité et la richesse du continent au sein de l'Université en tant qu'incubateur de la créativité de la jeunesse africaine". Cet évènement culturel africain reflète aussi "la détermination de l'Algérie à consacrer sa dimension africaine à travers le théâtre universitaire, en ouvrant une fenêtre sur le patrimoine culturel, artistique et littéraire africain, et en offrant une opportunité d'échange entre les jeunes universitaires talentueux et créatifs du continent", selon les organisateurs.