Algérie: Concours de recrutement pour plus de 26 000 postes dans plusieurs grades

13 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Concours

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, lundi dans un communiqué, l'ouverture d'un concours de recrutement sur la base d'épreuves afin de pourvoir plus de 26 000 postes dans plusieurs grades à travers les wilayas du pays.

Le concours concerne les postes de 5628 superviseurs d'éducation, 16601 éducateurs spécialisés dans le soutien pédagogique, 603 conseillers analystes en orientation scolaire et professionnelle, 1510 attachés principaux de laboratoire, 54 conseillers en nutrition scolaire, 760 intendants, ainsi que 1053 sous-intendants, ce qui représente un total de 26209 postes à pourvoir, précise la même source.

Les postulants seront soumis à des épreuves écrites, comprenant des tests dans la spécialité et des épreuves de culture générale ou des tests techniques, avant de passer, une fois admis, les épreuves orales pour leur recrutement définitif, précise le communiqué.

Le communiqué du ministère explique que les inscriptions à ce concours s'effectuent exclusivement via la plateforme numérique sur le lien : https://tawdif.education.dz, avec le règlement des frais de participation, fixés à 200 DA, par paiement électronique disponible sur la même plateforme. Les épreuves écrites sont prévues le 26 septembre 2026, précise la même source.

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