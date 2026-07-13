Algérie: Rezig examine avec une délégation de la province chinoise de Henan les moyens de renforcer le partenariat commercial

13 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a examiné, lundi à Alger, avec une délégation officielle de la province de Henan (République populaire de Chine), les voies et moyens de renforcer le partenariat économique et commercial et d'encourager l'établissement de partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, tenue au siège du ministère en présence d'une délégation chinoise, présidée par la vice-gouverneure de la province de Henan, Mme Zhang Min, a permis de passer en revue l'état et les perspectives de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et la Chine, notamment avec la province de Henan.

A cette occasion, les deux parties ont examiné les mécanismes de promotion des échanges commerciaux et les moyens d'encourager les opérateurs économiques à nouer des partenariats fructueux, en vue de diversifier et de renforcer ces échanges.

Elles ont également souligné l'importance d'intensifier les contacts entre les milieux des affaires en Algérie et dans la province de Henan, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs d'intérêt commun, au service des intérêts mutuels et du renforcement des relations économiques algéro-chinoises.

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