Algérie: La 4e soirée du Festival international de Timgad a mêlé chant chaoui et musique moderne

BATNA — La 4ème soirée du 43ème Festival culturel international de Timgad s'est distinguée, dans la nuit de dimanche à lundi au nouveau théâtre de plein air, par un "dialogue" entre chant chaoui et musique moderne, dans une ambiance empreinte de ferveur, créée par un public conquis.

La soirée a été marquée, tout comme les précédentes, par la présence d'un public nombreux, constitué de jeunes gens en majorité, qui ont animé le spectacle en interagissant par des danses et des reprises en chœur de nombreux morceaux, et en créant de magnifiques tableaux au moyen des torches de leurs téléphones portables.

Le public présent a tout particulièrement apprécié des chansons mêlant rap, musique populaire, zengaoui et reggae, interprétées par le groupe Monza de Mauritanie, qui a émerveillé le public par sa performance exceptionnelle, avant de confier la scène aux artistes algériens Moh Milano, "Djam" et "Timouh".

Les familles, fortement présentes également, ont interagi avec enthousiasme avec le célèbre artiste de la chanson chaouie, Hamid Belbeche, en poussant des youyous chaleureux.

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Tous les artistes qui se sont succédés sur la scène du théâtre de plein air de Timgad ont salué l'interaction du public, qui a contribué à créer une ambiance festive et extrêmement chaleureuse tout au long de cette 4ème soirée.