Maroc: Colonies de vacances - L'été des enfants mérite-t-il mieux que des promesses ?

Chaque été, le même rituel se répète. Des milliers d'enfants bouclent leurs valises, des parents remplissent des formulaires, des associations mobilisent leurs animateurs, et les centres de vacances rouvrent leurs portes. Pendant quelques semaines, le Maroc renoue avec l'une de ses plus anciennes traditions éducatives : les colonies de vacances. Derrière les chants de veillée, les jeux de plage et les souvenirs d'enfance, se dessine pourtant une réalité bien moins idyllique.

La récente intervention de la députée ittihadie Khadija Sellassi à la Chambre des représentants est venue le rappeler. La parlementaire s'est interrogée sur le devenir du rapport issu d'une mission exploratoire consacrée aux colonies de vacances. Après avoir sillonné plusieurs centres à travers le Royaume, cette mission avait relevé diverses insuffisances et formulé une série de recommandations destinées à améliorer l'accueil, l'encadrement et les infrastructures. Quelques jours après le lancement de la saison estivale, une question demeure : qu'est devenu ce rapport ?

Cette interrogation dépasse largement le cadre parlementaire. Elle renvoie à un problème plus profond, qui touche de nombreux secteurs publics marocains : la difficulté à transformer les diagnostics en réformes concrètes.

Une grande idée qui a marqué plusieurs générations

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Les colonies de vacances occupent une place singulière dans la mémoire collective marocaine. Pendant des décennies, elles ont constitué l'un des rares espaces où des enfants issus de milieux sociaux différents partageaient les mêmes dortoirs, les mêmes repas et les mêmes activités. Bien avant que les notions de «cohésion sociale» ou de «vivre-ensemble» ne deviennent des slogans institutionnels, les colonies les mettaient déjà en pratique au quotidien.

Pour des milliers d'enfants, elles représentaient souvent la première découverte de la mer, de la montagne, ou simplement d'une autre région du pays. Elles offraient également aux familles modestes un accès à des vacances autrement inaccessibles. Cette fonction sociale demeure aujourd'hui plus pertinente que jamais : si les écrans ont envahi les chambres et les réseaux sociaux les loisirs des plus jeunes, le besoin d'espaces de socialisation réels n'a pas disparu -- il s'est peut-être même renforcé.

Des centres qui vieillissent plus vite que leurs pensionnaires

Au Maroc, le temps semble parfois s'être arrêté dans certains centres. Les visites effectuées dans le cadre de la mission parlementaire ont mis en lumière des insuffisances connues depuis des années : bâtiments vieillissants, équipements insuffisants, capacités d'accueil limitées, besoins de rénovation, ou encore disparités importantes entre les différentes structures.

Le paradoxe est saisissant. Jamais le Maroc n'a autant investi dans ses infrastructures stratégiques : autoroutes, ports, lignes ferroviaires, stades et zones industrielles témoignent d'une modernisation spectaculaire du Royaume. Dans le même temps, certains équipements destinés à l'enfance semblent parfois figés dans une autre époque -- comme si le pays qui prépare le Mondial 2030 avait négligé de rénover certains des lieux où se construit le citoyen de demain.

Le règne du provisoire

En réalité, le principal problème des colonies de vacances n'est peut-être ni budgétaire ni technique, mais culturel. Depuis des années, leur gestion semble prisonnière d'une logique saisonnière : chaque printemps, l'urgence remplace la planification. On répare, on ajuste, on improvise, puis on attend l'été suivant. Cette culture du provisoire finit par produire des effets durables : les rapports s'accumulent, les constats se répètent, les recommandations se ressemblent, et les difficultés persistent.

Dans bien d'autres domaines, le Maroc a pourtant démontré sa capacité à conduire des projets complexes sur plusieurs années -- les stations de dessalement, les infrastructures portuaires ou les lignes ferroviaires en témoignent. Pourquoi cette même rigueur peine-t-elle à s'appliquer à des structures accueillant des dizaines de milliers d'enfants chaque année ?

L'inégalité commence aussi pendant les vacances

Une autre question mérite d'être posée : qui part encore en colonie de vacances aujourd'hui ? Les familles les plus aisées disposent désormais d'une multitude d'alternatives -- séjours privés, stages sportifs, voyages linguistiques, clubs de vacances ou tourisme familial. Pour une partie des classes populaires et des classes moyennes, en revanche, les colonies demeurent souvent la seule véritable possibilité de vacances organisées pour les enfants.

Autrement dit, lorsque les colonies fonctionnent mal, ce sont précisément les publics qui en ont le plus besoin qui en subissent les conséquences. L'enjeu n'est donc pas seulement récréatif : il touche directement à l'égalité des chances.

L'erreur consisterait à réduire les colonies de vacances à un simple produit de loisirs. Leur vocation est pourtant bien plus ambitieuse. Une colonie réussie transmet l'autonomie, la responsabilité, la vie collective, le respect des règles, la découverte de l'autre et l'attachement au bien commun. Elle constitue souvent la première expérience de vie hors du cadre familial. Dans une société confrontée à la montée de l'individualisme, à l'omniprésence des écrans et à l'affaiblissement de certains espaces collectifs, cette mission éducative devient plus précieuse encore.

Former des citoyens avant de divertir des enfants

Au fond, la question posée par la députée Sellassi concerne moins le devenir d'un document parlementaire que la volonté politique qui devrait l'accompagner. Les rapports ne manquent pas au Maroc, tout comme les diagnostics. Ce qui fait parfois défaut, c'est la traduction de ces constats en décisions visibles, mesurables et durables.

Car les colonies de vacances ne constituent ni une dépense de confort ni un luxe estival : elles représentent un investissement dans le capital humain du pays. Et lorsqu'un pays aspire à devenir une puissance émergente, à organiser une Coupe du monde et à former les générations qui porteront ses ambitions futures, il ne saurait raisonnablement considérer les vacances éducatives de ses enfants comme un dossier secondaire.

Les grandes infrastructures dessinent l'avenir matériel d'une nation. Les colonies de vacances, elles, façonnent silencieusement ses citoyens.