Sénégal: Planification urbaine - L'UCAD et l'Université de Bologne lancent un projet d'appui aux collectivités territoriales

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a procédé, lundi à Dakar, au lancement officiel d'un innovant pour un avenir durable, une initiative destinée à renforcer les capacités des collectivités territoriales de Pikine, Thiès et Toubacouta en matière de planification urbaine et d'adaptation au changement climatique.

Mis en oeuvre avec la coopération italienne à travers l'Université de Bologne notamment, le projet dénommé Si-Climat-Sénégal, vise à contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de mécanismes de planification urbaine et spatiale liés à l'adaptation au changement climatique dans les municipalités cible.

"Nous formons des agents de ces communes pour comprendre les enjeux du changement climatique, apprendre à y répondre et être capables de concevoir des projets susceptibles de bénéficier de financements", a expliqué le coordonnateur du projet Si-Climat, Alioune Dème, enseignant à l'UCAD.

Selon lui, ces agents sont appelés à servir de relais au sein de leurs collectivités, afin de diffuser les connaissances acquises et d'accompagner les politiques locales d'adaptation au changement climatique.

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Les communes de Pikine, Thiès et Toubacouta, malgré leurs spécificités, sont confrontées à des défis communs, notamment les inondations, l'érosion côtière, la salinisation des terres et la pression urbaine, a-t-il rappelé.

Selon la représentante de l'Agence italienne pour la coopération au développement, Valentina Morini, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre le Sénégal et l'Italie en faveur du développement durable.

"Les infrastructures et les financements sont importants, mais ils ne suffisent pas. Ce sont avant tout les compétences, l'engagement et le professionnalisme des personnes qui font la différence", a-t-elle déclaré.

Les administrations locales doivent disposer des compétences nécessaires pour élaborer, mettre en oeuvre et assurer le suivi de politiques publiques capables de répondre aux effets du changement climatique, a-t-il indiqué.

Saluant la coopération entre l'UCAD et l'Université de Bologne, Moustapha Sall, conseiller du recteur de l'UCAD, a souligné que les réponses aux changements climatiques doivent être construites collectivement, en associant les chercheurs, les collectivités territoriales et les populations.

"Conformément aux orientations définies par le recteur, l'UCAD entend élargir son champ d'action au-delà de l'enseignement et de la recherche en renforçant sa collaboration avec les collectivités territoriales", a-t-il ajouté.

Le lancement du projet a été marqué par l'ouverture d'un atelier de cinq jours réunissant des agents des collectivités territoriales.

La formation porte sur les mécanismes du changement climatique, la planification territoriale, le montage de projets et la mobilisation de financements en faveur des initiatives locales.