Sénégal: Thiès-nord - Une construction bioclimatique annoncée pour abriter l'école élémentaire de Petit Thialy

13 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le maire de la commune de Thiès-nord Mamadou Diakhaté annonce un projet de construction bioclimatique de dernière génération sur un site appartenant à l'État à Nguinth extension, afin d'y délocaliser l'école élémentaire de Petit Thialy, érigée dans une zone non aedificandi.

"Le projet de construction de cette école a été porté par la mairie de Thiès-nord, après avoir remarqué que l'école de Petit Thialy est dans une zone non aedificandi", a expliqué le maire Mamadou Diakhaté, dimanche, lors d'un point de presse organisé à l'hôtel communal de Thiès-nord.

Ce point de presse fait suite à des sorties des populations de Thialy pour dire leur opposition à cette décision de délocalisation de leur école.

Selon lui, ce projet de construction d'une école bioclimatique a été approuvé par les autorités administratives, académiques et la protection civile.

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Une construction bioclimatique renvoie à une méthode architecturale cherchant à tirer le meilleur parti du climat et de l'environnement immédiat.

Elle vise à garantir un confort thermique optimal de façon naturelle, en réduisant au strict minimum les besoins en énergies mécaniques.

Elle fait recourt souvent, en dehors des poteaux de charpente, à des matériaux spécifiques, comme le béton de terre, les pierres, des cloisons en contreplaqué ou en bois renforcé, pour assurer l'isolation, qui y joue un rôle central.

Les autorités se sont accordées sur le fait que "là où se trouve l'école actuellement est une zone à risque, [et] il urge alors de la délocaliser parce qu'elle ne répondait plus aux normes de sécurité", a expliqué M. Diakhaté.

Soulignant les mauvaises conditions dans lesquelles les enfants travaillaient dans cette école, l'édile a affirmé que la mairie a fait tout le nécessaire pour porter ce projet.

"Nous avons fait sortir les élèves de ces salles de classe, pour louer des bâtiments [pouvant les accueillir] à 12,400 millions de francs [CFA] par an. Donc, de 2023 à nos jours, la mairie a débloqué plus de 37, 200 millions pour la location", a renseigné le maire.

"Alors, nous sommes allés auprès des services de l'État, l'urbanisme [et le] cadastre, qui nous ont trouvé un site sur le titre foncier de l'État, le TF67. 76 qui appartient intégralement à l'Etat du Sénégal", a-t-il poursuivi.

Selon lui, les différents services ont fait savoir que sur ce titre foncier, il est prévu des équipements collectifs, des équipements sportifs et un équipement scolaire.

La mairie a alors écrit au ministère de l'Education, pour lui faire part de son souhait de délocaliser l'école Petit Thialy et de l'existence d'un site pour cela.

"La Construction scolaire nous a reçus et a répondu favorablement à notre demande qui consistait à avoir une nouvelle école au niveau de Nguinth extension", a-t-il indiqué.

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