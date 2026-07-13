Sénégal: Une ONG promet d'aider les jeunes à impacter positivement l'élan de développement de leur pays

Sangalkam (Rufisque) — L'organisation Toastmasters International, dédiée au développement des compétences en communication et leadership, s'engage à aider la jeunesse de ses 140 pays membres à "impacter positivement l'élan de développement de leur nation", a promis son directeur Ibrahima Keita.

"Notre vision consiste à élargir le réseau à travers de nouveaux membres, établir notre école d'excellence comme une norme qui viendra aider la jeunesse des pays membres à impacter positivement l'élan de développement de leur nation", a-t-il indiqué dans une allocution transmise lundi à l'APS.

M. Keita s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du mandat 2026-2027 de l'organisation, ce week-end, au Lac rose, dans le département de Rufisque.

Selon les organisateurs, cette manifestation marque "une nouvelle année, placée sous le signe de l'excellence, du leadership et de la communication".

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Il a aussi promis la consolidation des acquis de la structure. "Notre ambition, c'est de renforcer les bases de nos fondamentaux et d'approfondir l'impact. Il faut que l'on sache que nos membres sont disponibles pour aider, travaillent à servir leur communauté qui travaille à la recherche de l'excellence", a-t-il indiqué.

"La plupart des conflits dans ce monde, historiquement, sont nés de l'incompréhension, de la communication. C'est souvent l'incompréhension qui conduit au conflit. Nous, nos méthodes nous exigent de jouer notre rôle pour faire de nos membres les meilleurs leaders", a-t-il expliqué.

Fondée en 1924, Toastmasters International est une organisation mondiale à but non lucratif dédiée au développement des compétences en communication et en leadership. Présente dans plus de 140 pays, la structure compte des centaines de milliers de membres réunis au sein de milliers de clubs, selon un dossier de presse.

Il précise qu'à travers un programme pédagogique reconnu à l'échelle internationale, Toastmasters permet à ses membres de développer leur aisance à l'oral, leur confiance en eux, leurs capacités de leadership, de gestion de projets, de prise de décision et de travail en équipe.

Les réunions de clubs de l'organisation offrent un cadre bienveillant où chacun progresse grâce à la pratique, aux évaluations constructives et au mentorat.