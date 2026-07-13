Sénégal: Kédougou - 1 978 candidats attendus dans 19 jurys pour les épreuves du BFEM

Kédougou — La région de Kédougou (sud-est) totalise 1.978 candidats inscrits pour la session 2026 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), correspondant à une hausse 9,16 % par rapport à l'année scolaire 2025, a appris de l'APS, lundi, de l'inspecteur de cette académie, Abdel Nasser Diallo.

En 2025, l'académie de Kédougou avait enregistré 1 812 candidats au BFEM, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à l'APS, à la veille de l'édition 2026 de cet examen qui démarre ce mardi 14 juillet.

Le nombre total de candidats inscrits a ainsi été porté à 1 978 candidats en 2026, soit un gain de 166 candidats supplémentaires, correspondant à une hausse de 9,16 %.

Cette dynamique s'est accompagnée de l'ouverture d'un jury supplémentaire, portant leur nombre de 18 à 19, avec un nouveau jury installé à l'IEF de Salémata, selon M. Diallo.

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L'IEF de Kédougou concentre l'essentiel de l'effectif avec 1 303 candidats (65,87 %), répartis entre 10 jurys. Elle est suivie de l'IEF de Saraya avec 397 candidats (20,07 %) pour 5 jurys, puis de l'IEF de Salémata, totalisant 278 candidats (14,05 %) et 4 jurys, a-t-il indiqué.

"Sur le plan du genre, l'effectif académique compte 1 000 garçons (50,56 %) et 978 filles (49,44 %), soit une quasi-parité entre les deux sexes à l'échelle de l'académie", a signalé Abdel Nasser Diallo.

Selon lui, pour assurer le bon déroulement des épreuves, toutes les dispositions administratives, sécuritaires, logistiques et organisationnelles ont été arrêtées à l'issue d'un comité régional de développement (CRD) consacré à la préparation des examens et concours.

"Cette rencontre présidée par le gouverneur adjoint de la région a permis de mobiliser l'ensemble des services de l'État autour des exigences liées à l'organisation du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)", a-t-il ajouté

S'agissant des questions administratives, les chefs de centre, présidents de jurys, secrétaires et surveillants ont été désignés et sensibilisés sur le strict respect des textes réglementaires et des procédures encadrant les examens nationaux, a dit Abdel Nasser Diallo.

"Le volet sécuritaire a fait l'objet d'une attention particulière. Les Forces de défense et de sécurité assureront la sécurisation des centres d'examen et des jurys, tandis que les autorités administratives veilleront au suivi permanent du déroulement des opérations", a-t-il poursuivi.

Il a prévenu que les dispositions réglementaires applicables aux examens nationaux seront rigoureusement observées.

"Sont notamment interdits, l'introduction et l'utilisation de téléphones portables, montres connectées et de tout autre équipement électronique dans les salles d'examen, ainsi que toute tentative de fraude ou de communication entre candidats. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur", a dit M. Diallo.

Il a invité les candidats à faire preuve de sérénité, de discipline et de responsabilité tout en saluant la mobilisation des autorités administratives, des collectivités territoriales, des Forces de défense et de sécurité ainsi que de l'ensemble des acteurs afin de garantir une organisation conforme aux exigences de transparence, d'équité et de crédibilité qui caractérisent les examens nationaux.