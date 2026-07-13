Sénégal: Bakel - Des producteurs décidés à relever le défi de l'autosuffisance en semences

13 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Des producteurs du département de Bakel (est) ont lancé un projet d'autosuffisance en semences pour remédier aux problèmes de qualité qu'ils peuvent rencontrer tout en ayant la possibilité de s'approvisionner au bon moment, a-t-on appris des promoteurs de cette initiative.

"Cette année, on a lancé un projet d'autosuffisance en semences. Chaque année on part chercher des semences ailleurs et on rencontre certains problèmes liés à la qualité. Donc on a jugé nécessaire de produire nos semences nous-mêmes dans nos périmètres", a indiqué Sankou Coulibaly, directeur de la société coopérative agricole départementale de Gadiaga-Boundou.

Les producteurs dépensent en général "beaucoup d'argent" pour s'approvisionner en semences, a-t-il soutenu dans un entretien avec l'APS. "Mais ces semences sont souvent de mauvaise qualité, entraînant des pertes pour les agriculteurs avec des rendements faibles", a-t-il déploré.

"Cette année, on a commencé la production de semences en riz sur six hectares avec la variété Sahel 108 et 177. Nous comptons l'utiliser dès la campagne de l'hivernage cette année et même pour la contre-saison à venir", a-t-il indiqué.

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Pour le sorgho, première céréale cultivée dans le département de Bakel, il assure que les producteurs en sont totalement autosuffisants depuis deux ans, soulignant que toutes les variétés seront concernées pour une indépendance totale en semences.

"Après le sorgho, on a commencé avec le riz. De projet en projet, on veut être autosuffisant en tout intrant nécessaire pour une campagne agricole à travers des projets structurants, et nous comptons sur nos partenaires et notamment la SAED pour l'atteinte de nos objectifs", a dit Sankou Coulibaly.

Lire l'article original sur APS.

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