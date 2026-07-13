Sénégal: Grand Magal 2026 - Le Service national de l'hygiène lance une opération de désinfection à Touba

Touba — Le Service national de l'hygiène a lancé, lundi, devant la Grande Mosquée de Touba (centre), une opération de désinfection, de désinsectisation et de saupoudrage des lieux de culte, domiciles et sites d'hébergement des pèlerins, dans le cadre des préparatifs de l'édition 2026 du Grand Magal, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous procédons au lancement officiel des opérations de désinfection, de désinsectisation des domiciles et de saupoudrage dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba", a déclaré le chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel, le capitaine Ismaïla Diagne, lors de la cérémonie de lancement.

Le Service national de l'hygiène a mobilisé, pour ce faire, plus de 80 agents et 13 véhicules pick-up pour mener ces opérations dans la ville sainte.

Selon le capitaine Diagne, le niveau central a mis à disposition les produits nécessaires, avec l'appui de la municipalité de Touba, afin d'assurer le bon déroulement des interventions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les opérations seront conduites en parfaite coordination avec le comité d'organisation du Grand Magal et s'étaleront sur une période de trois semaines, grâce à une répartition des équipes sur les différents sites ciblés, a-t-il précisé.

Le sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, présidant le lancement des activités, a souligné que ces opérations visent à améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des pèlerins.

Elles concerneront principalement les lieux de culte, les domiciles ainsi que l'ensemble des sites appelés à accueillir des fidèles durant le Grand Magal, a indiqué le chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel.

L'autorité administrative a, par ailleurs, invité les populations à collaborer avec les agents déployés sur le terrain, rappelant que leur mission porte également sur la prévention sanitaire ainsi que le contrôle de la qualité de l'eau et des produits vendus.