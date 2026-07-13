Sénégal: Face à l'endettement, Malick Gakou exige une reddition des comptes

13 Juillet 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

L'ancien ministre Malick Gakou a exprimé sa vive inquiétude face à la situation économique du Sénégal, qu'il juge fortement marquée par le poids de l'endettement. Dans une déclaration rendue publique, il estime que cette conjoncture impose une exigence de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Selon lui, « le Sénégal est aujourd'hui étranglé par l'endettement ». Dans ce contexte, le responsable politique considère que « la reddition des comptes n'est plus une option, mais une nécessité », appelant à ce que les responsabilités soient établies concernant la gestion des ressources publiques.

Malick Gakou dénonce par ailleurs ce qu'il présente comme une absence de conséquences pour certaines personnes citées dans des rapports de contrôle. « Il est inconcevable que des personnes épinglées par des rapports de contrôle continuent de vivre comme si de rien n'était, sans répondre de leurs actes », a-t-il déclaré.

L'ancien ministre estime que la lutte contre l'impunité est un impératif pour préserver les intérêts du pays. « L'impunité ne peut être la règle lorsque l'intérêt supérieur de la Nation est en jeu », a-t-il insisté.

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