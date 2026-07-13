Afrique: Notations de crédit - Les agences occidentales s'appuient-elles sur des données ou sur des préjugés ?

analyse

Les trois principales agences de notation -- Moody's, S&P Global et Fitch -- ont souvent émis des avis divergents concernant la notation des institutions et des pays africains. Leurs opinions ne doivent pas nécessairement coïncider, mais un écart considérable entre les notations suggère des inexactitudes dans leurs analyses.

Des notations discutables ont des conséquences. Elles font grimper le coût du capital. Des notations plus basses indiquent un risque plus élevé et conduisent les investisseurs à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour compenser ce risque. Lorsqu'un pays est déclassé, ses coûts d'emprunt augmentent. Il doit payer plus d'intérêts sur un même montant de dette et a moins de chances d'obtenir des financements pour son développement.

Au cours des trois dernières années, on a observé des exemples notables de divergences significatives entre les décisions des agences de notation.

Le premier exemple concerne la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). Entre juin 2025 et juin 2026, les trois principales agences sont parvenues à des conclusions sensiblement différentes quant à la solvabilité de la banque. L'Union africaine a souligné le caractère erroné de ces dégradations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le deuxième exemple est la dégradation par Fitch Ratings de la note du groupe industriel nigérian Dangote Industries Limited le 6 août 2024. L'agence a invoqué les risques liés à la construction d'une raffinerie. Un an plus tard, la raffinerie de pétrole Dangote s'est révélée être un projet transformateur qui a rééquilibré la balance commerciale du Nigeria. Elle a permis de réduire les importations du pays et d'augmenter sa production nationale. Fitch s'est trompée et ses dégradations de notation ont mis en péril la réalisation du projet.

L'African Finance Corporation présente un clivage similaire. S&P New York et S&P Global China Ratings, l'entité chinoise de S&P Global Ratings? ont émis des évaluations très divergentes.

Enfin, Moody's a abaissé la note du Kenya en juillet 2024, tandis que S&P a maintenu sa note « B ».

Ces exemples mettent en évidence le même problème : les divergences entre des agences de notation qui examinent en apparence le même ensemble de facteurs de risque.

À mon sens, ces divergences offrent deux opportunités aux pays africains :

contester les notations

diversifier leurs notations et leurs sources de financement en s'éloignant des marchés occidentaux.

Enfin, ces divergences soulignent la nécessité pour les agences de notation de faire preuve de plus d'objectivité et de fonder leurs notations sur des données factuelles et des fondamentaux.

Les divergences

Fitch a déclassé la Banque africaine d'import-export à deux reprises, de BBB à BBB- en juin 2025, puis à BB+ en janvier 2026 avant de retirer sa notation. Cela signifie que Fitch a cessé d'attribuer des notations à la banque après la résiliation de son contrat.

Tant Moody's que S&P ont maintenu des notations « investment grade » (catégorie investissment), attribuant respectivement Baa2 et BBB+. Il s'agit d'un écart de trois crans entre Fitch et S&P pour la même institution.

Cela se produit rarement sur d'autres continents, car les trois agences de notation internationales évaluent des facteurs de risque largement similaires concernant la capacité d'une entité à rembourser ses emprunts.

La question est de savoir si les déclassements de trois crans d'Afreximbank par Fitch reposaient sur des faits concrets concernant la banque ou sur des erreurs de jugement subjectives de la part des analystes.

Les agences asiatiques ont tendance à reconnaître l'importance politique d'Afreximbank, qui joue un rôle stratégique dans le financement du commerce et du développement de l'Afrique. Elles reconnaissent ainsi son statut de créancier privilégié, ce qui signifie que ses pays membres continuent de rembourser les prêts de la banque même en période de crise.

Fitch a toutefois estimé que le rôle d'Afreximbank en Afrique était en train de s'amenuiser et qu'elle n'était pas un créancier privilégié. Cette évaluation s'appuie sur une affirmation du Fonds monétaire international.

S&P Global Ratings s'est aligné sur l'agence chinoise Chengxin International Credit et sur l'Agence japonaise de notation.

Lorsque Fitch Ratings a abaissé la note de Dangote Industries, l'agence a indiqué que le risque était lié au refinancement d'une nouvelle raffinerie de pétrole. Fitch a émis l'hypothèse que des retards dans la satisfaction des besoins de financement rendraient plus probable une restructuration financière ou un défaut de paiement, ce qui pourrait entraîner de nouvelles baisses de notation.

Face à ces perspectives aussi prudentes que spéculatives, Dangote Industries Limited a décidé de mettre fin à son contrat avec Fitch Ratings. Elle a déclaré que cette notation n'avait plus de sens sur le plan commercial et que le groupe s'attacherait désormais à obtenir des notations auprès d'agences de notation basées en Afrique.

Un an plus tard, la raffinerie de pétrole Dangote a fait du Nigeria un exportateur régional et a renforcé sa sécurité énergétique.

Moody's a abaissé la note du Kenya le 8 juillet 2024 après que le gouvernement a annulé les hausses d'impôts prévues en réponse aux manifestants. S&P a décidé d'attendre le budget du Kenya prévu pour août 2024.

La dégradation de Moody's a entraîné un écart de deux crans entre les notations attribuées au Kenya par Moody's et S&P. En l'espace de six mois, Moody's est revenue sur cette dégradation en rehaussant les perspectives. Passant directement de « négative » à « positive », sans passer par l'étape « stable ». Il est très inhabituel qu'une agence de notation révise ses perspectives en l'espace de six mois et saute un cran.

Cette révision peut être interprétée comme une reconnaissance implicite de la part de Moody's que ses notations antérieures étaient erronées.

Le Kenya a dû supporter environ 150 millions de dollars US de frais d'intérêts supplémentaires sur sa dette existante en euro-obligations, les investisseurs s'étant précipités pour vendre leurs obligations.

Alternatives

Le coût élevé du capital, dû aux faibles notations attribuées par les agences de notation internationales, pousse l'Afrique à se tourner vers l'Asie pour trouver des sources de financement étrangères.

Cinq pays africains ont déjà émis, à eux tous, 5 milliards de dollars américains d'obligations au Japon, en Chine, à Hong Kong, en Corée et aux Émirats arabes unis au cours des deux dernières années. Cette évolution a renforcé l'importance des agences de notation asiatiques, car aucun pays ni aucune institution ne pourrait lever des capitaux en Asie sans une notation délivrée par des agences locales. Celles-ci attribuent à certaines institutions africaines des notes plus élevées que leurs homologues occidentales. Les agences asiatiques sont tout aussi indépendantes et crédibles.

Lorsque Fitch Ratings a déclassé Afreximbank au niveau spéculatif, les agences de notation asiatiques ont vu les choses différemment. Chengxin International Credit Ratings Co. a maintenu une note AAA stable pour Afreximbank. La Japan Credit Rating Agency attribue à la banque la note A- stable pour son programme d'obligations « samouraï ».Leurs évaluations divergent largement de celles de Fitch concernant la même institution, avec le même bilan et le même mandat.

Ce qui doit changer

L'écart croissant entre les notations attribuées par les trois agences de notation internationales représente une opportunité pour les États africains et leurs institutions.

Premièrement, plutôt que d'accepter des évaluations qui se révèlent inexactes sur le plan analytique, les États africains et leurs institutions doivent contester ces notations. À mon sens, cela aidera les agences de notation à faire preuve de plus de rigueur. Cela permettra également d'attirer l'attention des investisseurs internationaux sur les notations erronées.

Deuxièmement, les entités africaines doivent diversifier leurs notations et leurs relations de financement en s'éloignant des marchés occidentaux. Les agences de notation nationales ont démontré une compréhension plus nuancée des réalités locales.

Enfin, les agences de notation doivent faire preuve de plus d'objectivité. Les sentiments et les frustrations des analystes ne devraient pas influencer le processus de notation.

Misheck Mutize, Post Doctoral Researcher, Graduate School of Business (GSB), University of Cape Town