Tunisie: Mise à niveau industrielle - Plus de 180 millions de dinars d'investissements approuvés

Le comité consultatif du Programme de mise à niveau industrielle des entreprises a approuvé, lundi 13 juillet, une nouvelle série de projets représentant plus de 180 millions de dinars d'investissements, ainsi que plus de 22,6 millions de dinars de subventions, dans le cadre du renforcement de la compétitivité du tissu industriel tunisien.

Réuni au siège du ministère sous la présidence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, le comité a examiné plusieurs dossiers portant sur des projets de modernisation, d'investissement et d'innovation technologique.

Les membres du comité ont d'abord approuvé trois dossiers de mise à niveau concernant des entreprises opérant dans les secteurs des industries agroalimentaires, électriques, mécaniques ainsi que du textile et de l'habillement. Ces projets représentent un investissement global d'environ 97 millions de dinars, assorti de subventions supérieures à 8,9 millions de dinars.

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Le comité a également validé les décisions de la commission restreinte du Programme de mise à niveau industrielle, réunie le 8 juillet 2026, portant sur 26 dossiers supplémentaires. Ceux-ci totalisent 83,4 millions de dinars d'investissements et bénéficieront de près de 12 millions de dinars de subventions.

Par ailleurs, les participants ont donné leur accord à 55 projets d'investissements technologiques prioritaires, représentant une enveloppe globale de plus de 4,5 millions de dinars, accompagnée de 1,76 million de dinars d'aides publiques.

La réunion s'est tenue en présence de Khaled Salami, membre du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), ainsi que de représentants des ministères des Finances, de l'Économie et de la Planification, du Commerce et du Développement des exportations, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, des Affaires sociales et de la Banque centrale de Tunisie. La directrice générale du Bureau de mise à niveau industrielle, Bouthaina Boukmacha, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère ont également pris part aux travaux.

À travers ces nouvelles approbations, les autorités poursuivent le déploiement du Programme de mise à niveau industrielle, destiné à améliorer la compétitivité des entreprises, à accélérer leur transformation technologique et à renforcer leur capacité à répondre aux exigences des marchés national et international.