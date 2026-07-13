Tunisie: Tribunal administratif - Quatre nouveaux juges prêtent serment

Quatre nouveaux magistrats ont prêté serment, lundi 13 juillet 2026, devant la formation générale judiciaire du Tribunal administratif, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'institution, situé à la rue de Rome à Tunis.

Selon un communiqué du Tribunal administratif, cette cérémonie concerne les juges nouvellement recrutés au titre de l'année 2026, diplômés du cycle supérieur de l'École nationale d'administration (ENA).

En vertu de l'arrêté n°132 de l'année 2026, en date du 26 juin 2026, les quatre magistrats ont été nommés au grade de conseiller assistant au Tribunal administratif, avec effet à compter du 1er mai 2026.

Il s'agit de :

Ahmed Badawi ;

Chadha Zabali ;

Wafa Yahyaoui ;

Nader Nefti.

Cette nouvelle promotion s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources humaines du Tribunal administratif, principale juridiction compétente en matière de contentieux administratif en Tunisie.