Tunisie: Affaire de corruption financière - Ridha Charfeddine demande à bénéficier de la réconciliation pénale

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a examiné, lundi 13 juillet 2026, un dossier impliquant l'homme d'affaires et ancien président de l'Étoile sportive du Sahel, Ridha Charfeddine, ainsi que deux autres accusés.

Lors de l'audience, la défense de Ridha Charfeddine a présenté une demande officielle de report de l'examen de l'affaire, invoquant la volonté de son client d'achever les procédures liées à une demande de réconciliation pénale.

Cette démarche intervient dans l'attente de la décision finale concernant le dossier déposé par l'homme d'affaires auprès des autorités judiciaires et des commissions compétentes, dans le cadre du mécanisme de réconciliation pénale prévu par la législation en vigueur.

Une condamnation précédente de 11 ans de prison

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Pour rappel, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière avait déjà condamné Ridha Charfeddine, ancien député du Parlement dissous, à 11 ans de prison pour des faits liés au blanchiment d'argent par exploitation des facilités liées à son activité professionnelle, provenant notamment d'infractions bancaires et de fraude fiscale.

La même juridiction avait également prononcé une peine de 7 ans de prison à l'encontre de son frère, ainsi qu'une peine de 10 ans de prison avec exécution immédiate contre un ancien président d'une association sportive. Des amendes financières avaient également été infligées aux différents accusés.

Les investigations dans cette affaire avaient été ouvertes après la découverte, par les services sécuritaires, d'un présumé réseau impliqué dans des opérations d'escroquerie et de blanchiment d'argent, comprenant l'homme d'affaires, son frère, le troisième accusé ainsi que d'autres partenaires.

La procédure de réconciliation pénale engagée par Ridha Charfeddine pourrait désormais constituer une nouvelle étape dans le traitement judiciaire de ce dossier, dans l'attente de la décision des autorités compétentes.