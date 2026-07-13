Tunisie: 5 000 dollars par mois et logement de fonction - Une offre internationale pour un cadre tunisien

13 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le recrutement d'un directeur général chargé de superviser un projet industriel stratégique en République de Djibouti, dans le domaine de la transformation des céréales et de la minoterie industrielle.

Cette offre internationale cible les cadres et experts tunisiens disposant d'une solide expérience dans le secteur. Les candidats doivent justifier d'au moins 15 années d'expérience dans la gestion des unités de minoterie industrielle, ainsi que d'une expertise confirmée dans le lancement et le pilotage de nouveaux projets industriels.

Le futur directeur général aura notamment pour mission d'assurer la mise en place du projet depuis sa phase de création, de superviser les opérations d'installation des équipements, de veiller au démarrage des activités et d'assurer la gestion globale de l'exploitation. Le poste requiert également des compétences avérées en management stratégique, en gouvernance industrielle et en gestion financière.

Un contrat de trois ans avec plusieurs avantages

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Selon les informations communiquées par l'ATCT, le contrat proposé est d'une durée de trois ans et prévoit une rémunération mensuelle nette de 5 000 dollars américains, soit environ 14 500 dinars tunisiens.

Le candidat retenu bénéficiera également d'une couverture sociale auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti, ainsi que d'un logement de fonction et d'un véhicule de service.

L'Agence tunisienne de coopération technique a appelé les experts répondant aux conditions requises à soumettre leurs dossiers de candidature au plus tard le lundi 13 juillet 2026.

Les candidatures peuvent être déposées via la plateforme électronique dédiée à cette opération ou à travers le site officiel de l'ATCT.

Cette nouvelle opportunité s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'expertise tunisienne à l'étranger, notamment dans les secteurs industriels où les compétences nationales disposent d'un savoir-faire reconnu.

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