Tunisie: Une reconnaissance internationale pour Manouba - La formation d'ingénieurs décroche le prestigieux label ASIIN

L'École supérieure des sciences appliquées et du multimédia de Manouba (ESASMM) a obtenu le label officiel de l'organisme allemand ASIIN pour sa formation d'ingénieurs, à l'issue du processus d'accréditation académique internationale. Cette reconnaissance confirme la conformité de son programme aux normes internationales en vigueur dans le domaine de la formation des ingénieurs.

Dans un communiqué, l'établissement a indiqué que cette distinction constitue une reconnaissance internationale de la qualité de la formation dispensée et témoigne de son engagement en faveur de l'excellence académique, de l'innovation pédagogique et de l'amélioration continue de ses programmes.

Une démarche collective pour une reconnaissance internationale

Selon l'école, l'obtention de ce label est le résultat d'un travail collectif ayant mobilisé les équipes pédagogiques et administratives, les étudiants, les partenaires ainsi que les experts impliqués dans les différentes étapes du processus d'évaluation et d'accréditation.

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Cette certification vient également renforcer la stratégie de l'établissement visant à aligner ses formations sur les meilleures pratiques internationales et à améliorer son positionnement académique.

L'école a souligné que cette reconnaissance représente un nouveau défi pour poursuivre le développement de ses programmes et garantir le maintien des exigences fixées par l'organisme ASIIN dans les années à venir.

ASIIN, un organisme allemand de référence

Créée en 1999, l'ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) est une agence allemande indépendante spécialisée dans l'assurance qualité de l'enseignement supérieur.

Basée à Düsseldorf, en Allemagne, cette organisation à but non lucratif intervient dans l'accréditation des formations universitaires relevant notamment de l'ingénierie, de l'informatique, des sciences naturelles et des mathématiques.

L'obtention de ce label par l'École supérieure des sciences appliquées et du multimédia de Manouba constitue ainsi un signe de reconnaissance de la qualité de son cursus d'ingénieurs et contribue à renforcer l'ouverture internationale de l'enseignement supérieur tunisien.