Tunisie: Export - Les ventes de Landor s'envolent de 69 % en six mois

13 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La société Landor a publié ses indicateurs d'activité pour le premier semestre 2026, faisant état d'une progression de 15 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette performance confirme la reprise de la croissance sur le marché export ainsi que la consolidation des ventes sur le marché local. La croissance a été particulièrement marquée à l'international, où les ventes ont progressé de 69 %, principalement portées par l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et le reste du continent africain. Sur le marché local, l'entreprise enregistre une hausse plus modérée de 6 % sur la même période.

La valeur de la production a suivi une trajectoire comparable, avec une progression de 14 %, en cohérence avec l'évolution du chiffre d'affaires.

Sur le plan des investissements, la société a engagé 4,9 millions de dinars tunisiens au cours du premier semestre 2026.

L'endettement de l'entreprise affiche par ailleurs une nette amélioration. Il s'établit à 1,3 million de dinars tunisiens au 30 juin 2026, contre 14,9 millions de dinars tunisiens un an plus tôt, à la même date en 2025.

Il recule également par rapport au 31 décembre 2025, où il atteignait 5,7 millions de dinars tunisiens.

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