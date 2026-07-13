Tunisie: 45°C bientôt la norme au pays - Un expert tire la sonnette d'alarme

Les vagues de chaleur qui touchent actuellement plusieurs régions d'Europe ne sont pas un phénomène isolé. Elles s'inscrivent dans une évolution climatique mondiale qui affecte également le bassin méditerranéen, dont la Tunisie fait partie. C'est ce qu'a affirmé le professeur de climatologie à l'Université de Tunis, le docteur Zouheir

Helaoui, qui a alerté sur l'intensification probable de ces épisodes extrêmes dans les prochaines années.

Intervenant lundi 13 juillet 2026 sur les ondes d'Express Fm, le spécialiste a expliqué que les températures dépassant les 40°C en été restent un phénomène habituel dans le climat tunisien. Toutefois, il a souligné que le changement climatique contribue désormais à accentuer la fréquence et l'intensité de ces épisodes, avec des dépassements plus importants des moyennes saisonnières.

Selon lui, les prévisions établies par plusieurs organismes nationaux et internationaux avaient déjà annoncé un été 2026 plus chaud que la normale. La région méditerranéenne figure parmi les zones les plus vulnérables face au dérèglement climatique, avec une hausse des températures qui progresse plus rapidement que la moyenne mondiale, d'après les rapports des Nations unies.

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Deux phénomènes à l'origine des fortes chaleurs

Le professeur Helaoui a expliqué que les épisodes caniculaires actuels résultent principalement de la combinaison de deux facteurs météorologiques.

Le premier concerne l'arrivée de masses d'air très chaudes et sèches en provenance du Sud, connues en Tunisie sous le nom de chéhili. Ces vents sahariens contribuent fortement à la hausse des températures, notamment dans les régions intérieures et méridionales.

Le deuxième facteur est lié à la présence d'un puissant anticyclone en altitude, appelé communément "dôme de chaleur". Ce phénomène agit comme une barrière atmosphérique qui empêche l'arrivée d'air plus frais provenant du Nord et bloque la dispersion de l'air chaud accumulé près du sol.

"Cette configuration favorise la stagnation de la chaleur et prolonge la durée des vagues de chaleur", a expliqué le climatologue.

Une chaleur ressentie plus fortement à cause de l'humidité

Au-delà des températures enregistrées par les stations météorologiques, le spécialiste a insisté sur l'importance du facteur humidité dans le ressenti thermique.

Selon lui, les vents de secteur sud-est peuvent transporter des taux d'humidité élevés pouvant atteindre 70 à 80 %, notamment en raison du réchauffement progressif des eaux de la Méditerranée. Cette humidité limite l'efficacité de la transpiration, principal mécanisme naturel permettant au corps humain de réguler sa température.

Cette situation augmente le risque de fatigue thermique, particulièrement chez les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Des températures extrêmes plus fréquentes à l'avenir

Le professeur Zouheir Hallaoui a enfin averti que les températures comprises entre 43 et 45°C pourraient devenir plus fréquentes dans les années à venir, notamment dans les régions intérieures et du Sud tunisien.

Il a toutefois précisé que ces épisodes extrêmes ne devraient pas s'installer durablement durant toute la saison estivale, mais qu'ils pourraient se répéter davantage qu'auparavant en raison de l'évolution du climat.

La multiplication des vagues de chaleur constitue ainsi l'un des principaux marqueurs du changement climatique en Méditerranée, une région particulièrement exposée aux conséquences du réchauffement mondial.