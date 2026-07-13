Bénin: L'hypothèse Patrice Talon à la présidence du Sénat agite la classe politique

À peine deux mois après avoir transmis les clés du Palais de la Marina, l'ancien chef de l'État béninois se retrouve déjà au centre des projections institutionnelles. La mise en place imminente du tout nouveau Sénat, programmée pour la fin du mois de juillet 2026, alimente les spéculations quant à son attribution. Statutairement éligible en tant que membre de droit, Patrice Talon est pressenti par ses soutiens pour prendre les rênes de la chambre haute, une éventualité qui suscite une levée de boucliers au sein de l'opposition.

Le retrait du pouvoir exécutif ne rime pas avec retraite politique pour Patrice Talon. Comme le met en lumière une analyse issue du site d’Afrik.com datée du 12 juillet 2026, l'ancien président de la République, dont le second mandat s'est achevé le 24 mai 2026, s'apprête à faire son entrée officielle au Sénat. Cette nouvelle institution, dotée de 25 sièges, tiendra sa session inaugurale le 30 juillet 2026. Elle est le fruit direct de la révision constitutionnelle votée l'année précédente.

D'après les dispositions constitutionnelles en vigueur, les anciens chefs de l'État y siègent d'office. Patrice Talon y prendra place aux côtés de ses prédécesseurs Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Cependant, la donne va bien au-delà d'une simple présence honorifique : l'article 113-5 de la loi fondamentale révisée stipule expressément que la présidence du Sénat est exclusivement réservée à ces membres de droit. Cette règle restreint le choix final et propulse mécaniquement le bâtisseur des réformes de la dernière décennie parmi les favoris pour le poste.

Pour les partis de la majorité présidentielle, en particulier le Bloc Républicain (BR), l'accession de l'ex-président à la tête de la chambre haute apparaît comme une évidence bénéfique. Les partisans du pouvoir estiment que l'expérience accumulée par l'ancien dirigeant au cours de ses dix années à la tête de l'État constitue un atout majeur pour stabiliser les institutions et assurer une transition fluide dans l'application des réformes économiques et administratives.

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Laisser une telle figure à l'écart des responsabilités nationales serait perçu par son camp comme une opportunité manquée pour la République. La présidence du Sénat se configurant comme un poste clé de régulation de la vie politique et de préservation de la cohésion nationale, les fidèles de la mouvance y voient une suite logique permettant de consolider l'architecture étatique mise en place sous son égide.

Cette projection suscite en revanche une opposition catégorique de l'autre côté de l'échiquier politique. Le parti Les Démocrates, principale force de l'opposition béninoise, conteste la légitimité même de cette configuration. Dès la genèse du projet, introduit à l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025 par Aké Natondé de l'Union progressiste le Renouveau (UPR) et Assan Seïbou du Bloc Républicain, la formation d'opposition s'était fermement opposée à la création d'une chambre haute, dénonçant à l'époque une dérive institutionnelle inopportune et budgétivore.

Pour les détracteurs de l'ancien exécutif, l'accession potentielle de Patrice Talon au perchoir du Sénat confirmerait les craintes d'un dispositif sur mesure conçu pour pérenniser son influence sur l'appareil d'État bien après la fin de ses mandats constitutionnels. Le débat qui s'ouvre autour du vote des 25 sénateurs s'annonce décisif pour l'équilibre des pouvoirs au Bénin.