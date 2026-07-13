Ile Maurice: La fièvre du Mondial s'invite au Loreto Junior School de Curepipe

La météo capricieuse de Curepipe n'a pas entaché la ferveur du football. L'ambiance des grands stades s'est emparée de la cour de récréation du Loreto Junior School de Curepipe au moment où Lékip s'y est rendu en reportage, mardi 7 juillet, au moment où les huitièmes de finale de la Coupe du monde battaient leur plein.

Josh Sunassee, 9 ans (France).

Pour l'occasion, les élèves âgés de 6 à 11 ans arboraient fièrement les couleurs de grandes nations du football et étaient répartis en plusieurs équipes. A l'applaudimètre, la France avait le dessus sous le préau de l'école. Pour Josh Sunassee, la France doit jouer contre l'Argentine à nouveau en finale, parce que «Messi se fait vieux et ne pourra rien faire cette fois!» Thomas Chellen, lui, nous dit être fan de Michael Olise... parce qu'il est nonchalant !

Shaanvi Bhugny, 11 ans (France).

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Shaanvi Bhugny raconte la fièvre du Mondial chez elle : «Mon joueur préféré, c'est Kylian Mbappé, qui est le meilleur buteur ex-aequo du Mondial. Toute ma famille adore le foot. Ma maman et ses soeurs sont pour l'Angleterre, mon père est Argentin. Ça va être chaotique à la maison pour la finale!»

Les enfants ont reçu des sifflets en guise de souvenirs de cette journée.

Un surveillant nous explique que les enfants ont évolué et sont plus fans d'une star plutôt que d'une équipe en particulier... On a donc énormément de pro-Messi, Ronaldo et Mbappé qu'autre chose. Mais la célébration préférée des enfants reste le «Suuuuuu» de Ronaldo...

S'épanouir à travers le sport

Jacqueline Raboude, directrice de l'école, avait de quoi être satisfaite : «C'est bon de voir la joie des enfants autour du foot. Le foot nous réunit. Tous les enfants adorent le football, comme les adultes, et de les voir aussi heureux, vu que c'est la fin du second trimestre, ça arrive au bon moment.»

Elle précise que le travail académique est «très important, tout comme le développement intégral des enfants. Et l'un des moyens de leur permettre de s'épanouir, c'est à travers le sport. On a fait aussi comprendre aux enfants que peu importe l'équipe qu'ils supportent, le plus important c'est de participer, que toutes les équipes ont du mérite d'être arrivées jusque-là, et qu'il faut aussi avoir le respect des autres.»

Marie-Noëllle, enseignante, est fan de la France et adore les Bleus depuis toute petite. «A l'époque de Michel Platini, Jean Tigana, ensuite il y a eu Fabien Barthez et bien sûr Zinedine Zidane, le plus grand de tous. Espérons que Kylian Mbappé suive leurs traces, pour le moment la France est sur la bonne voie».

Au-delà des scores et du classement final, c'est l'esprit de camaraderie qui a triomphé. Les enfants sont repartis avec un petit cadeau, un sifflet et des étoiles plein les yeux, avec la fierté d'avoir disputé leur propre Mondial.

Aiden Tang Ying Yuen, 11 ans (Brésil).

Abbie Jeannot, 9 ans (France).

Mathew Malabar, 9 ans (France).

Ansh Sumputh, 9 ans (Argentine).

Élie Laverdure, 7 ans (Portugal).

Kaeyan Ramchurn, 8 ans (France).

Martine Pierre-Louis, qui est l'épouse d'un gardien de but du Club M, a insisté sur l'excitation des enfants de sa classe pour cette journée d'activité «Coupe du monde.»

Les enfants et leur passion pour le Mondial s'invitent au menu de l'émission 'Lékip Mondial' cette semaine...