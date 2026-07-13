Ile Maurice: Omnicane célèbre son centenaire et réaffirme son engagement envers l'innovation

La campagne de coupe de la canne 2026 a été officiellement lancée ce lundi 13 juillet à Omnicane Milling Operations Ltd, à La Baraque, L'Escalier, lors d'une cérémonie de prières interreligieuses réunissant planteurs, employés, partenaires et représentants du gouvernement. En présence du ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, l'événement a été marqué par la bénédiction des équipements, l'ouverture symbolique de la balance destinée aux camions de canne ainsi que le lever de drapeau national et d'Omnicane. Cette édition revêt un caractère particulier puisqu'elle s'inscrit dans les célébrations du centenaire du groupe, fondé en 1926.

Le Chief Executive Officier d'Omnicane, Jacques Marrier d'Unienville, a rappelé que cette cérémonie représente bien plus qu'une tradition. Elle symbolise la sécurité, la solidarité et l'espoir qui accompagnent chaque nouvelle récolte. Il a rendu hommage aux générations de travailleurs, planteurs et partenaires qui ont contribué à bâtir l'entreprise au cours du dernier siècle. Selon lui, le groupe poursuit aujourd'hui sa transformation grâce à une stratégie axée sur l'innovation, la diversification et le développement durable.

Jacques Marrier d'Unienville a souligné que l'usine dispose désormais d'une capacité de broyage atteignant près de 400 tonnes de canne par heure, fruit des importantes modernisations entreprises depuis la réforme du secteur sucrier. Il a également rappelé que la centrale thermique d'Omnicane fournit actuellement plus de 20 % de l'électricité consommée dans le pays grâce à la valorisation de la bagasse et de la biomasse. L'entreprise continue également d'investir dans le raffinage, la distillerie et de nouveaux produits à forte valeur ajoutée, notamment le sucre liquide destiné aux marchés d'exportation ainsi que le développement du rhum et des biocarburants.

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Prenant la parole, le ministre Arvin Boolell a replacé cette campagne dans le contexte des profondes mutations qu'avait connues l'industrie sucrière mauricienne depuis la réforme du régime sucrier européen à partir de 2005. Il a rappelé que la disparition progressive des préférences commerciales européennes avait obligé Maurice à moderniser son industrie afin de demeurer compétitive sur un marché mondial de plus en plus concurrentiel.

Le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre les investissements dans l'innovation, les équipements modernes et la valorisation intégrale de la canne à sucre. Selon lui, la bagasse, la biomasse et l'éthanol représentent désormais des sources stratégiques pour renforcer la sécurité énergétique du pays face aux incertitudes géopolitiques et à la volatilité des marchés internationaux. Il a également plaidé pour une meilleure exploitation des opportunités offertes par le continent africain, fort d'un marché de plus de 1,4 milliard d'habitants, tout en rappelant la politique gouvernementale visant à «produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons».

Face aux effets du changement climatique, à la hausse des coûts de production et aux tensions internationales, Omnicane entend poursuivre sa modernisation afin d'assurer la pérennité d'un secteur qui demeure un pilier historique de l'économie mauricienne. Pour l'entreprise comme pour les autorités, la réussite de la campagne 2026 reposera sur une collaboration étroite entre l'État, les industriels et les planteurs, avec l'objectif commun de préserver une filière capable de créer de la valeur, de produire une énergie renouvelable et de soutenir durablement l'économie nationale.