Ile Maurice: Le ministère de la Santé au plus près de la population à Grand-Baie

Le ministère de la Santé et du bien-être a organisé une campagne de promotion de la santé au Super U de Grand-Baie, le samedi 4 juillet. Étaient présents, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, celui de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, le député Nitish Beejan et d'autres personnalités.

Cette initiative avait pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de la prévention et du dépistage précoce des maladies. Plusieurs services ont été proposés au public, notamment le dépistage des maladies non transmissibles, des conseils en nutrition, des soins dentaires, des services de transfusion sanguine, des informations sur la santé publique et la sécurité alimentaire, le dépistage et le conseil en matière de VIH/sida ainsi que des consultations en médecine ayurvédique. Des expositions étaient également organisées par l'Anti-Drug and Smuggling Unit et le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche afin de présenter leurs différents services au public.

Prenant la parole, Anil Bachoo a insisté sur l'importance des campagnes de sensibilisation visant à encourager les Mauriciens à effectuer régulièrement des bilans de santé. Il a souligné que certaines personnes hésitent encore à se rendre dans les établissements de santé en raison de contraintes liées au travail, au manque de temps ou par peur, ce qui peut entraîner une détection tardive de certaines pathologies. Le ministre de la Santé a expliqué que cette campagne s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher les services de santé de la population, à travers des dépistages gratuits et des conseils axés sur la prévention. Il a rappelé que près de 900 personnes avaient participé à la précédente édition, témoignant de l'intérêt grandissant du public pour les initiatives liées à la santé.

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Évoquant les défis sanitaires auxquels fait face le pays, Anil Bachoo a mis l'accent sur la progression des maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension et l'obésité. Il a appelé la population à adopter de meilleures habitudes de vie et à accorder davantage d'importance aux mesures préventives. Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer l'offre de soins, à promouvoir l'éducation sanitaire et à multiplier les campagnes de prévention afin de préserver la santé et le bien-être de la population.