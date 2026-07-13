Ile Maurice: Valoriser et pérenniser l'industrie de la canne à sucre

Le ministère de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, en collaboration avec la Mauritius Cane Industry Authority, a organisé une journée de démonstration sur les variétés de canne à sucre au Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI), le jeudi 9 juillet, à Réduit. Lors de cet événement, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a rappelé que l'industrie de la canne à sucre demeure un moteur économique essentiel pour Maurice, notamment grâce à l'exportation de diverses variétés de sucres spéciaux.

Le ministre Boolell a évoqué plusieurs enjeux majeurs, soulignant la problématique de l'accès aux marchés et précisant que bien que le pays ait accès à ces marchés, les prix ne suivent pas toujours cette ouverture. Il a également insisté sur le fait que le sucre n'est pas un produit fini en soi, mais qu'il est transformé en sucres spéciaux qui sont exportés vers de nombreux pays. Le ministre a par ailleurs déclaré que l'époque de l'accord Afrique, Caraïbes, Pacifique avec l'Union européenne est révolue. Il a insisté sur la nécessité pour Maurice de compter sur ses propres capacités et de renforcer sa compétitivité, affirmant que «personn pa dwa nou nanye».

Le manque de main-d'oeuvre a également été abordé, un problème qui touche tous les secteurs, mais qui se fait particulièrement sentir dans le secteur agricole. Arvin Boolell a reconnu que le recours aux travailleurs étrangers est inévitable pour pallier cette pénurie. Il a mentionné la collaboration en cours entre son ministère, celui du Travail et les syndicats afin de trouver des solutions adaptées. Le gouvernement a également exprimé sa volonté de revoir le prix de la biomasse, un élément important de la chaîne de valeur du secteur sucrier et de l'économie circulaire.

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Enfin, interrogé sur les retards dans le versement des subventions destinées aux planteurs, le ministre Boolell a indiqué que son ministère travaille actuellement avec le ministère des Finances pour accélérer le décaissement de ces aides. Selon lui, «les choses se passent sans problème», témoignant d'une volonté de résoudre rapidement ces difficultés.

Cette journée de démonstration s'inscrit dans une dynamique plus large visant à moderniser et renforcer la résilience de l'industrie sucrière, tout en répondant aux impératifs économiques et sociaux actuels.