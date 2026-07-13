Tunisie: Le Groupe CARTE annonce une baisse de 30% de son résultat net consolidé en 2025

A l'issue de l'exercice 2025, le groupe Compagnie d'Assurances et de Réassurances Tuniso-Européenne (CARTE), comprenant une vingtaine d'entreprise évoluant dans plusieurs secteurs d'activité en Tunisie, a annoncé une baisse de 30% de son résultat net consolidé par rapport à l'exercice 2024.

Il ressort des états financiers consolidés établis par la direction de ce groupe, un résultat net de 32,124 millions de dinars (MD) contre 45,730 MD en 2024, soit un repli de 13,606 MD. La direction de l'entreprise signale que la part du groupe dans le résultat consolidé se situe à 30,660 MD contre 44,049 MD en 2024.

Les primes acquises ont été comptabilisées à 122 MD contre 110,120 MD en 2024, soit une évolution de 11%. Quant aux primes de placements alloués, elles sont ressorties à 14 MD contre 10,199 MD un an auparavant.

Durant la période sous revue, les charges de sinistres sont en léger repli de 0,13%, s'élevant à 79,646 MD contre 79,755 MD en 2024. De l'avis des responsables de CARTE, les montants payés se sont élevés à 78,077 MD contre 74,739 MD en 2024, soit une augmentation de 3,338 MD.

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Les frais d'exploitation du groupe ont substantiellement augmenté de 78,32% à 36,331 MD contre 20, 374 MD un an auparavant.

A la fin de l'exercice 2025, le Groupe Carte a reçu des réassureurs des commissions de 7,399 MD contre 6,648 MD à la fin de l'exercice antérieur.

Quant aux produits des placements assurances et/ou réassurance non vie, ils se sont élevés à 17 MD contre 11 MD en 2024, soit une hausse de 6 MD. Le groupe a comprimé de 17,35% ses charges des placements qui se sont établies à 12,127 MD contre 15 MD en 2024.

Le résultat provenant des activités ordinaires connait une baisse de 20% avec une réalisation se situant à 39,318 MD contre 49MD en 2024. De son côté, le résultat provenant des activités ordinaires après impôts enregistre une baisse de 31,49% à 27,467 MD contre 40,092 MD en 2024.

La direction du groupe annonce par ailleurs des pertes extraordinaires de 2,019 MD contre 737 127 dinars en 2024, soit un résultat extraordinaire de 25,448 MD contre 39,355 MD en 2024.