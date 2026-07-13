Gabon: Libreville - Richard Obiang Ava lance la traque aux épaves et prépare le 2e Arrondissement pour le 17 août

Sur instruction du Maire de Libreville Eugène Mba, le Maire du 2e Arrondissement, Richard Obiang Ava, a effectué ce mercredi une descente de terrain. Objectif : identifier les épaves et préparer une grande opération de salubrité qui démarre lundi 13 juillet, en prélude aux festivités du 17 août.

Le 2e Arrondissement se met en ordre de bataille. Ce mercredi, le Maire Richard Obiang Ava était sur le terrain pour une mission de repérage et d'identification des épaves de véhicules qui occupent les rues du 2e Arrondissement.

Cette sortie intervient sur instruction du Maire de la Commune de Libreville, Eugène Mba. Elle marque le lancement des préparatifs d'une grande opération de salubrité prévue pour ce lundi 13 juillet 2026.

Épaves, garages anarchiques : place nette avant le 17 août

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L'opération consistera à enlever toutes les épaves et tous les encombrants sur les voies secondaires. Elle vise également à sensibiliser sur le phénomène des garages anarchiques qui fleurissent dans la Commune.

L'ambition est claire : assainir le 2e Arrondissement avant la célébration de la Fête de l'Indépendance du Gabon, le 17 août. « Nous voulons faire du 2e Arrondissement un endroit où il fait bon vivre. Mon objectif est d'en faire, sinon l'arrondissement le plus propre du Grand Libreville », a déclaré le Maire Richard Obiang Ava.

Au cours de cette descente, le Maire a également présenté aux entreprises et PME gabonaises qui accompagneront la Mairie du 2e Arrondissement les différents chantiers à mener.

Au programme : balayage des rues, curage des caniveaux, entretien des Points d'Apport Volontaire, désherbage, ravalement des monuments, et enlèvement des trutus sur toutes les voies.

Pour une meilleure efficacité, les équipes ont été réparties en 7 grandes zones. Les entreprises seront affectées par zone de travail afin de faciliter l'exécution et le suivi de ces différentes activités.

Avec cette mobilisation, la Mairie du 2e Arrondissement entend offrir un cadre plus sain et plus accueillant aux populations, à quelques semaines des célébrations nationales.