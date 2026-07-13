Burkina Faso: Etalon Génie civil 2026 - Ada Yaya Bocoum, l'architecte burkinabè qui compétit pour décrocher la Palme

Dans le paysage en pleine effervescence de l'architecture ouest-africaine, la Burkinabè Ada Yaya Bocoum, l'une des grosses révélations du magazine Confidentiel Afrique pour avoir été sélectionnée parmi les 50 personnalités leaders femmes les plus influentes du continent africain s'avance cette année dans la catégorie Prix Ouest-Africain de l'Architecte Féminine de l'Étalon du Génie Civil 2026. Dans la course, deux autres consoeurs dont la sénégalaise Anne- Laure MOREIRA MBAYE et l'ivoirienne Carine KANGOU BAROAN.

Le verdict de cette rude compétition devrait intervenir le 25 juillet prochain. La Burkinabè Ada Yaya Bocoum tient bien les pinceaux pour rafler le Prix mis en compétition cette année à Ouagadougou dans le cadre de la 5ème édition. Sa posture n'est pas le fruit du hasard. Elle y porte une vision, une méthode et une sensibilité qui font d'elle l'une des voix les plus singulières de la création architecturale au Sahel. Face à elle, deux adversaires de taille : une architecte ivoirienne, Carine KANGOU BAROAN, figure de proue de l'innovation urbaine à Abidjan, et une architecte sénégalaise du nom de Anne- Laure MOREIRA MBAYE, dont la maîtrise des matériaux et des volumes influence la nouvelle génération dakaroise. Trois femmes, trois trajectoires, trois manières de penser l'espace africain : la compétition promet d'être à la hauteur des enjeux.

Ce prix, au-delà de la distinction, raconte une histoire plus vaste. Il met en lumière une réalité longtemps sous-estimée : l'architecture africaine est portée par des femmes qui bâtissent, innovent et transforment nos villes autant que nos imaginaires. Dans un secteur historiquement masculin, la montée en puissance de ces professionnelles n'est pas un phénomène isolé ; elle est le signe d'une mutation profonde du rapport au territoire, à la modernité et à la durabilité.

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Ada Yaya Bocoum, retenue en 2024 parmi les 50 femmes leaders les plus influentes du continent africain par le magazine Confidentiel Afrique, est au coeur de la nouvelle scène ouest-africaine. Beaucoup de ses collègues africains estiment qu'elle appartient à cette génération qui refuse de dissocier l'esthétique de la fonction sociale. Son travail s'inscrit dans une logique de résilience climatique, de valorisation des matériaux locaux et d'une lecture fine des usages communautaires. Elle conçoit des espaces qui respirent avec leur environnement, qui dialoguent avec les traditions, qui répondent aux contraintes du Sahel sans renoncer à l'élégance. Ses projets, qu'ils soient urbains ou ruraux, témoignent d'une conviction simple : l'architecture n'est pas un geste solitaire, mais un acte collectif qui engage la société tout entière.

Symbole de la créativité africaine

Le concours dans lequel elle s'illustre cette année n'est pas un événement mondain. Il est devenu, au fil des éditions, un baromètre de l'excellence technique et créative en Afrique de l'Ouest. Les distinctions de l'Étalon du Génie Civil ne récompensent pas seulement des parcours ; elles mettent en lumière des femmes et des hommes qui inspirent, bâtissent et contribuent à transformer notre continent. Elles rappellent que derrière chaque école, chaque centre de santé, chaque bâtiment public, il y a des visions, des combats, des nuits blanches, des équipes et des rêves.

L'importance de ce concours tient aussi à sa capacité à créer des modèles. Pour les jeunes femmes du Sahel qui s'engagent dans les filières du génie civil, voir Ada Bocoum concourir à ce niveau est un signal fort. Cela dit que l'excellence n'a pas de genre, que la créativité n'a pas de frontière, et que l'Afrique se construit aussi grâce à celles qui ont longtemps été reléguées à l'arrière-plan. Le Prix Ouest-Africain de l'Architecte Féminine devient ainsi un espace de reconnaissance, mais aussi de projection : il montre ce que l'architecture africaine peut devenir lorsque les talents féminins y occupent pleinement leur place.

Cette année encore, de nouveaux talents écriront leur nom au palmarès de l'Étalon du Génie Civil. Que la Burkinabè, l'Ivoirienne ou la Sénégalaise l'emporte, l'essentiel est ailleurs : l'Afrique se célèbre à travers celles qui la construisent. Ada Yaya Bocoum y compétit avec son style, sa rigueur et son souffle. Elle incarne une architecture qui ne se contente pas de bâtir des structures, mais qui façonne des horizons. Et c'est peut-être cela, au fond, la véritable portée de ce prix : rappeler que bâtir, en Afrique, est un acte de transformation, de transmission et d'avenir.