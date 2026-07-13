Gabon: Koughoudou - Quand les Nzebi transforment la fleur de bananier en reine de la marmite !

Pendant que certains admirent simplement le bananier pour ses fruits, le peuple Nzebi, lui, sait qu'un véritable trésor se cache aussi dans sa fleur. "Le Koughoudou", cette fleur de bananier savamment cuisinée, est bien plus qu'un plat : c'est un héritage culinaire qui se transmet de génération en génération.

Mijoté avec de la pâte d'arachide, du poisson fumé ou de la viande, relevé de crevettes et accompagné de manioc ou de banane pilée, le "Koughoudou" a un pouvoir presque magique : il fait taire les disputes le temps d'un repas.

Autour de cette marmite, les estomacs signent souvent la paix avant les bouches !

Et la science vient aujourd'hui confirmer ce que les anciens savaient déjà sans laboratoire : la fleur de bananier regorge de qualités nutritionnelles et est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé.

Le Koughoudou rappelle qu'en Afrique, les plus grandes richesses ne se trouvent pas toujours dans les coffres-forts, mais parfois au fond d'une marmite. Une raison de plus pour préserver, promouvoir et faire découvrir cette pépite de la gastronomie nzebi au-delà des frontières.