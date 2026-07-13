Congo-Kinshasa: La RVF se dote d'un bateau baliseur sur le bief Lualaba-Ubundu-Kindu, une première depuis 40 ans

13 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Régie des voies fluviales (RVF) est dotée depuis le 9 juillet dans son secteur opérationnel, couvrant l'axe Lualaba-Ubundu-Kindu, d'un tout nouveau bateau baliseur. Cette acquisition majeure met fin à plus de quarante ans de carence technique dans cette région et promet de sécuriser durablement le transport des personnes et des marchandises sur ce bief stratégique du fleuve Congo.

Selon le directeur technique national de la RVF, Cedric Luc Tchumbu, ce nouveau fleuron technique de la RVF aura pour mission principale de redessiner et de sécuriser les voies navigables de cette partie du pays.

Il permettra le balisage systématique du fleuve, le repérage des obstacles et la maintenance des signaux lumineux et visuels indispensables pour éviter les naufrages à répétition.

Cedric Luc Tchumbu s'entretient avec Florence Kiza Lunga: /sites/default/files/2026-07/09_130726-p-f-kinduinvitetchimbu_sedrique_lucrvf-00web.mp3

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