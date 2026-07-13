Ethiopie: Ethiopian Airlines lance des vols directs vers l'île Maurice, renforçant ainsi la connectivité régionale

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a officiellement lancé une nouvelle liaison aérienne directe entre Addis-Abeba et Port-Louis, à Maurice, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans l'expansion du réseau africain de la compagnie et renforçant son engagement à améliorer la connectivité régionale.

Le vol inaugural est prévu le 12 juillet 2026 et sera assuré trois fois par semaine.

Cette nouvelle liaison vers cette nation insulaire de l'océan Indien souligne l'engagement stratégique d'Ethiopian Airlines à approfondir l'intégration continentale tout en favorisant la croissance économique à travers l'Afrique.

En développant la connectivité aérienne régionale, ce service devrait stimuler le tourisme, faciliter le commerce et les investissements, renforcer les liens entre les populations et constituer une passerelle importante reliant les marchés régionaux au vaste réseau mondial d'Ethiopian Airlines.

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S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, Hadera Abera, a déclaré :

Il a ajouté que ce nouveau service reflétait l'engagement commun de l'Éthiopie et de Maurice à faire progresser l'intégration africaine et à renforcer la coopération bilatérale.

« C'est un grand honneur de célébrer l'inauguration de la liaison directe d'Ethiopian Airlines entre Addis-Abeba et Port-Louis... Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au gouvernement et au peuple mauricien pour leur coopération indéfectible et leur soutien inestimable, qui ont permis de concrétiser cette étape importante », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a souligné que cette liaison représentait bien plus que le simple lancement d'un nouveau vol.

« C'est l'ouverture d'un nouveau pont reliant nos deux nations, nos peuples et nos économies. Elle reflète notre engagement commun à promouvoir l'intégration régionale et à créer de nouvelles opportunités en matière de commerce, de tourisme, d'investissement et d'échanges culturels », a-t-il ajouté.

Il a précisé que cette nouvelle liaison permettra aux voyageurs mauriciens d'accéder à des destinations à travers l'Afrique et au-delà via Addis-Abeba, l'une des principales plaques tournantes aériennes du continent, tout en renforçant encore les relations diplomatiques et économiques de longue date entre les deux pays.

De son côté, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que cette nouvelle liaison reflétait l'engagement durable de la compagnie aérienne à étendre sa connectivité à travers l'Afrique.

« En tant que compagnie aérienne panafricaine, l'extension de notre présence sur le continent reste un élément clé de notre mission et de notre stratégie à long terme. Ce nouveau service créera des liaisons fluides entre l'île Maurice, l'Afrique continentale et les destinations de notre réseau mondial, tout en renforçant le commerce, le tourisme, l'investissement et l'intégration régionale », a-t-il déclaré.

M. Mesfin a souligné que l'île Maurice est devenue la 41e destination d'Ethiopian Airlines en Afrique, ce qui témoigne de l'expansion continue de la compagnie aérienne sur le continent.

Il a ajouté que cette nouvelle liaison contribuera à la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en améliorant la mobilité, en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant la coopération économique entre les pays africains.

L'ambassadeur de Maurice en Éthiopie, Indrarjeet Bambooa, a qualifié ce lancement d'étape historique dans les relations bilatérales, affirmant que cette liaison aérienne directe représentait « le début d'un nouveau chapitre » entre Maurice et l'Éthiopie.

Selon l'ambassadeur, ce nouveau service favorisera le tourisme, facilitera les affaires et les investissements, renforcera les échanges éducatifs et culturels, et améliorera la connectivité entre l'Afrique et la région de l'océan Indien.