Cote d'Ivoire: Grand marché de Bouaké - Amadou Koné s'enquiert de l'avancement des travaux

Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, par ailleurs maire de la commune de Bouaké, a effectué, le dimanche 12 juillet 2026, une visite du chantier du grand marché de la ville afin de s'enquérir de l'avancement des travaux.

Bâti sur une superficie de 8,5 hectares, le nouveau marché de Bouaké pourra accueillir jusqu'à 30 000 visiteurs par jour. Au-delà des espaces marchands, il comprend également un dispensaire, un poste de police, un poste de sapeurs-pompiers, un bâtiment administratif ainsi qu'un bureau d'état civil. Les travaux ont été lancés en 2019 par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron.

Le maire de Bouaké a salué le Président de la République, Alassane Ouattara, grâce à qui ce projet a pu être réalisé. Selon lui, cette infrastructure revêt une importance capitale pour cette ville à vocation commerciale. Amadou Koné a constaté que le gros oeuvre est désormais achevé et que le chantier est entré dans sa phase de finition.

Une fois l'ensemble des travaux achevé, d'ici trois mois selon les prévisions, il reviendra au Président de la République, Alassane Ouattara, de fixer la date de l'ouverture officielle.

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Le maire de Bouaké, Amadou Koné, a insisté sur la nécessité d'assurer la sécurité et la propreté du site dès son ouverture, qu'il présente comme une infrastructure modèle mise à la disposition de la commune.

Des rencontres avec les commerçants ainsi que des formations sur l'utilisation des équipements sont prévues, et le conseil municipal adoptera, lors de sa prochaine séance, le règlement intérieur destiné à encadrer la gestion du marché.

Interrogé sur la présence d'un service d'état civil au sein du marché, Amadou Koné a rappelé qu'un tel service avait toujours existé sur le site.

Sa réhabilitation et sa modernisation s'inscrivent donc dans le programme de reconstruction, dont l'objectif est de faciliter les démarches administratives des dizaines de milliers d'usagers qui fréquenteront quotidiennement le marché.