Afrique: Presse numérique française - Une étude universitaire révèle une visibilité limitée du pays

La manière dont les médias internationaux parlent de l'Afrique continue de susciter des débats. Une recherche menée dans le cadre d'un mémoire de Master en Journalisme, Production-multimédia et soutenu le 10 juillet 2026, à Abidjan, apporte un éclairage sur le traitement de l'information ivoirienne par trois grands médias numériques français : LeMonde.fr, LeFigaro.fr et Libération.fr.

Réalisée par Théodore Kouadio, cette étude analyse la place accordée à la Côte d'Ivoire dans ces médias durant l'année 2021. L'objectif était de comprendre la visibilité de l'actualité ivoirienne, les thèmes privilégiés et les mécanismes éditoriaux qui orientent la couverture médiatique.

Une présence médiatique relativement faible

L'étude s'appuie sur un corpus de plusieurs milliers d'articles consacrés à l'Afrique publiés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les résultats montrent que la Côte d'Ivoire est présente dans la presse numérique française, mais que cette présence demeure relativement limitée par rapport à l'ensemble de l'actualité africaine.

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Les sujets traités concernent principalement la politique, la sécurité et la diplomatie. Les élections, les tensions politiques ou encore les questions liées à la stabilité du pays figurent parmi les thèmes les plus médiatisés.

Une image souvent associée aux crises

L'analyse révèle également que l'image de la Côte d'Ivoire véhiculée par ces médias reste largement liée aux enjeux politiques et sécuritaires.

À l'inverse, les domaines tels que l'innovation, l'entrepreneuriat, la culture, la jeunesse ou encore les performances économiques bénéficient d'une visibilité plus faible.

Selon le chercheur, cette tendance contribue à diffuser une représentation partielle du pays, qui ne reflète pas toujours la diversité de ses réalités sociales, culturelles et économiques.

Le rôle de l'agenda médiatique

Pour expliquer ces choix éditoriaux, le mémoire mobilise plusieurs approches théoriques, notamment la théorie de l'Agenda Setting et celle du cadrage médiatique.

Ces théories montrent que les médias influencent les sujets jugés importants par le public en sélectionnant certains événements plutôt que d'autres. Ainsi, la fréquence de traitement de certains thèmes peut orienter les perceptions internationales d'un pays.

Vers une couverture plus équilibrée

L'étude recommande aux médias internationaux de diversifier davantage leurs sources d'information et de renforcer leur présence locale afin de mieux rendre compte de la complexité des réalités africaines. Elle invite également les médias ivoiriens à produire davantage de contenus à vocation internationale et à développer des partenariats éditoriaux susceptibles d'accroître la visibilité du pays sur la scène médiatique mondiale.

Une contribution à la réflexion sur l'image de l'Afrique

Au-delà du cas ivoirien, cette recherche participe à une réflexion plus large sur la représentation de l'Afrique dans les médias occidentaux. Elle met en évidence l'importance d'un traitement équilibré de l'information, capable de montrer aussi bien les défis que les réussites des sociétés africaines.

Dans un contexte où l'information circule instantanément à l'échelle mondiale, la manière dont un pays est raconté par les médias internationaux demeure un enjeu majeur d'image, d'influence et de compréhension mutuelle.

Le jury de trois membres présidé par Dr Toppé Gilbert, Maître de Conférences, a jugé le travail de recherche recevable. Ainsi, l'impétrant a validé son mémoire de master en journalisme, spécialité Production-multimédia avec mention Bien avec une de 15/20.

Notons que Théodore Kouadio est déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en marketing-management et d'un master en communication.