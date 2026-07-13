Cote d'Ivoire: Culture oenologique - Frédérick Tanoh veut transmettre sa passion à la jeunesse ivoirienne

Après une brillante carrière dans les plus grands établissements hôteliers de Londres, le sommelier franco-ivoirien Frédérick Tanoh entend désormais mettre son expertise au service de la Côte d'Ivoire. Son ambition est de contribuer à la promotion de la gastronomie ivoirienne tout en sensibilisant la jeunesse aux métiers de la sommellerie et à la culture oenologique.

Fort d'une expérience acquise auprès d'une clientèle internationale exigeante, Frédérick Tanoh est convaincu que les produits du terroir ivoirien disposent d'un fort potentiel de valorisation sur la scène gastronomique internationale. Pour lui, la gastronomie constitue un levier de promotion culturelle, touristique et économique qu'il convient d'exploiter davantage.

Cette vision s'est récemment illustrée lors d'une soirée gastronomique organisée à L'Atelier d'Afrique, à Abidjan. En collaboration avec le chef Traoré, le sommelier a proposé une expérience culinaire mettant à l'honneur des spécialités locales, associées à une sélection de grands vins. Des produits emblématiques comme le soumara ou l'hibiscus ont été sublimés à travers des accords mets-vins soigneusement élaborés, offrant aux convives une nouvelle lecture de la cuisine ivoirienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de ces expériences gastronomiques, Frédérick Tanoh nourrit une ambition plus large : transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. À travers des masterclass, des ateliers de formation et des séances de dégustation, il souhaite faire découvrir les métiers de la sommellerie et favoriser l'émergence de nouveaux talents ivoiriens dans ce domaine encore peu développé.

Son parcours témoigne de cette expertise. Diplômé de l'École hôtelière de Bretagne avec une spécialisation en sommellerie, il a poursuivi sa formation dans plusieurs établissements de renom au Royaume-Uni, notamment le Mirabelle Restaurant, Le Pont de la Tour et l'OXO Tower Restaurant. Il a ensuite occupé les fonctions de chef sommelier au sein de prestigieux établissements londoniens, dont The Langham London, Rosewood London et Aspinall's Club.

Issu d'une famille de vignerons de la région française de Cognac, Frédérick Tanoh a grandi dans l'univers de la vigne. Sa double culture française et ivoirienne nourrit aujourd'hui son engagement en faveur d'un rapprochement entre les grands terroirs viticoles et les saveurs africaines.

À travers son action, le sommelier entend contribuer au rayonnement de la gastronomie ivoirienne tout en suscitant des vocations chez les jeunes. Son objectif est de faire émerger une nouvelle génération de professionnels capables de porter haut les couleurs du terroir national sur les grandes scènes gastronomiques internationales.