Cote d'Ivoire: Bouna - L'Éco Run mobilise la jeunesse pour l'environnement et le vivre-ensemble

Le complexe sportif de Bouna a servi de cadre, le samedi 11 juillet 2026, à l'Éco Run, une activité alliant sport, engagement citoyen et protection de l'environnement. Organisée par la coordination U-Report de Bouna dans le cadre du projet « Jeunes Leaders d'Aujourd'hui, Pas Demain » (JLA), cette initiative est mise en oeuvre par Indigo Côte d'Ivoire, en consortium avec Conciliation Resources, avec l'appui d'Affaires mondiales Canada.

L'objectif de cette journée était de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes, à la préservation de l'environnement, tout en encourageant la pratique régulière du sport et la promotion d'un mode de vie sain. Au-delà de l'aspect environnemental, l'activité visait également à consolider les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble au sein de la communauté.

La mobilisation a réuni plusieurs dizaines de participants, parmi lesquels des jeunes de la commune, des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des responsables de services publics. Cette diversité de profils a illustré l'engagement collectif des acteurs locaux en faveur d'un cadre de vie plus sain et d'une citoyenneté responsable.

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La journée a débuté par une séance de fitness collective, animée dans une ambiance conviviale et dynamique. Pendant plusieurs minutes, les participants ont effectué différents exercices physiques, donnant le ton d'une activité placée sous le signe du bien-être, de la solidarité et de l'engagement communautaire.

Après cette mise en condition, les participants ont pris part à une vaste opération de salubrité au sein du complexe sportif de Bouna. Munis de sacs et d'outils de nettoyage, ils ont parcouru les différents espaces pour ramasser les déchets et assainir le site. Ce geste citoyen a permis de traduire en actes les messages de sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement.

À travers cette initiative, la coordination U-Report de Bouna entend faire des jeunes de véritables acteurs du changement, capables de concilier activité physique, civisme et protection de leur cadre de vie. En associant le sport à une action concrète d'assainissement, l'Éco Run démontre que chacun peut contribuer, à son échelle, à la préservation de l'environnement et au renforcement de la cohésion sociale.

Cette activité s'inscrit pleinement dans les objectifs du projet « Jeunes Leaders d'Aujourd'hui, Pas Demain », qui mise sur le leadership des jeunes pour promouvoir la paix, le vivre-ensemble et le développement durable. À Bouna, l'Éco Run illustre ainsi la volonté de la jeunesse de s'engager activement au service de sa communauté, en faisant de la responsabilité citoyenne un moteur de changement positif.