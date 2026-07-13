Cote d'Ivoire: Drame sur le pont du Bafing - 24 morts et 36 blessés dans le renversement d'un autocar

Un grave accident de la circulation a endeuillé la Côte d'Ivoire, ce lundi 13 juillet 2026, sur l'axe Touba-Biankouma, dans l'ouest du pays. Un autocar de transport de voyageurs assurant la liaison entre Odienné et Yamoussoukro s'est accidenté aux environs de 11 h 30 sur le pont Bafing, faisant un lourd bilan humain.

Selon un communiqué du ministère des Transports et des Affaires maritimes, le bilan provisoire fait état de 24 personnes décédées et de 36 blessés parmi les 69 occupants du véhicule, équipage compris. Les opérations de secours se poursuivaient encore en fin de journée afin de retrouver d'éventuelles victimes disparues.

Aussitôt informés du drame, les services de secours se sont déployés sur les lieux pour prendre en charge les blessés et mener les opérations de recherche. Les victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires de la région tandis que les autorités poursuivent les investigations sur le site de l'accident.

Face à cette tragédie, le ministre des Transports et des Affaires maritimes a présenté, au nom du Gouvernement, ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et exprimé ses voeux de prompt rétablissement aux blessés.

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En prélude à son déplacement sur les lieux du drame, le ministre a instruit le Bureau Enquête Analyse Accident (BEA) ainsi que les directeurs régionaux des Transports du Tonkpi et du Bafing de se rendre immédiatement sur le site afin d'apporter leur appui aux opérations en cours et de recueillir les premiers éléments de l'enquête.

Le ministère a également annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et technique destinée à déterminer les circonstances exactes de cet accident au lourd bilan humain et matériel. Les conclusions de cette enquête devront permettre d'établir les responsabilités et de formuler, le cas échéant, des recommandations pour prévenir de nouveaux drames sur les routes ivoiriennes.

Dans son communiqué, le ministre des Transports et des Affaires maritimes a renouvelé son appel à l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter scrupuleusement les dispositions du Code de la route, particulièrement en cette période de saison des pluies où les chaussées deviennent plus glissantes et les risques d'accidents plus élevés.

Ce nouveau drame remet en lumière la question de la sécurité routière en Côte d'Ivoire et rappelle la nécessité de renforcer les mesures de prévention, de sensibilisation et de contrôle afin de réduire le nombre d'accidents sur les principaux axes routiers du pays. Le ministère a réitéré son mot d'ordre : « Stop à l'incivisme sur la route ».