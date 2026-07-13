Sénégal: Crise en Guinée Bissau - Monsieur le Président Bassirou Diomaye FAYE, l'urgence vous interpelle

Aidez la Guinée-Bissau. Elle se porte mal et a besoin de votre aide. La crise politique, militaire, sociale et économique qui y prévaut actuellement, n'épargnera pas le Sénégal. La proximité de la Casamance illustre à suffisance. Raison pour laquelle, je tire la sonnette d'alarme. Dans cette recherche de solution, le Sénégal doit jouer un très grand rôle. Les populations de Bafata, Biombo, Bolama-Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali et de la capitale Bissau, vous souhaitent la bienvenue pour perpétuer les missions de bons offices, comme l'avaient fait vos prédécesseurs.

Épée de Damoclès sur des leaders politiques emblématiques

Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, les choses se compliquent davantage pour les hommes politiques. L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de leur tête, depuis le putsch après la présidentielle du 23 novembre 2025. Tout leader politique qui prend des initiatives pour une sortie de crise, devient l'ennemie à abattre. Le candidat élu de cette dernière élection, Fernando Diaz Dacosta est assigné en résidence surveillée chez lui à Bissau.

Mascarade judiciaire de la junte contre Domingos Simões Pereira

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Quant au leader de l'opposition, Domingos Simões Pereira, ancien Premier ministre, ancien Président de l'Assemblée nationale populaire et Président du Parti africain pour l'indépendance en Guinée Bissau et au Cabo Verde (PAIGC), la junte militaire au pouvoir vient d'ouvrir contre lui, une procédure devant le tribunal militaire. Il est extrait, de force de son domicile, ce vendredi 10 juillet 2026, par des hommes en tenue et est conduit au deuxième commissariat de police de Bissau. D'après ces proches, « l'objectif est de l'écarter des prochaines joutes électorales en Guinée Bissau ».

Monsieur le Président de la République, le Sénégal ne doit pas abandonner ce pays frère. La résolution de cette crise doit être aujourd'hui votre priorité, car, au-delà du sang qui nous lie à la Guinée-Bissau, votre élection dans les bonnes règles de la démocratie, vous donne la légitimité et la légalité. Ainsi, la Guinée Bissau vous lance un appel urgent afin d'éviter l'irréparable. Ce peuple a longtemps souffert des agissements de sa classe politique et de l'armée et il continue encore de souffrir. Aujourd'hui, l'économie est en ruine, les arriérés de salaires s'accumulent et le mécontentement s'étend à toutes les couches sociales. Dans les familles, on partage la précarité qui s'accentue de jour en jour.

Monsieur le Président de la République, difficile à construire quand la volonté manque, la stabilité exige des négociations sincères entre les politiques, l'armée, la société civile... L'appropriation de la culture de la paix par tous est le prix à payer pour asseoir les bases d'un développement durable dans le pays d'Amilcar Cabral. Sans nul doute, vos bons offices pourront donner une stabilité qui permettra de restaurer la confiance des investisseurs et partenaires afin d'asseoir les bases d'un