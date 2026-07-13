Afrique du Sud: Le pays prévoit de stocker deux mois de réserves stratégiques de carburant

En pleine crise du détroit d'Ormuz et particulièrement affectée par les problématiques de prix et d'approvisionnement, l'Afrique du Sud souhaite revoir sa politique de réserves stratégiques de carburants.

La dernière fois que l'Afrique du Sud a mené une telle réforme, c'était dans les années 1970, alors que le régime d'apartheid était sous sanctions des Nations unies.

Cette stratégie prévoit 21 jours de stocks pour les grossistes et importateurs de carburants, mais aussi des réserves obligatoires à l'État.

L'objectif est d'arriver à deux mois de réserves stratégiques, l'équivalent de 36 millions de barils, pour faire face aux besoins énergétiques du pays.

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« Le conflit au Moyen-Orient a mis en évidence notre profonde dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. C'est ce qui s'est fait ressentir ici, en Afrique du Sud, au sein d'une population aux prises avec un coût de la vie élevé. Cette guerre a eu un impact sur les prix des denrées alimentaires, sur le coût de la logistique et le prix de tous les produits manufacturés en a été affecté », explique Andile Zulu, chargé de programme sur les questions énergétiques de l'organisation de la société civile AIDC.

Deux tiers de ces réserves sont prévus en pétrole brut. Or, la moitié de ses raffineries ont fermé ces dernières années.

Andile Zulu questionne le coût d'une telle mesure et de sa bonne application : « Quand il s'agit d'infrastructures critiques, la question d'une gouvernance responsable, transparente et démocratique se pose inévitablement. Et bien sûr, il y a eu ce problème, en 2015, lorsque 10 millions de barils de réserves stratégiques ont été vendus illégalement à bas prix. La transaction a été annulée par les tribunaux, mais cela a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes quant à savoir si l'on pouvait faire confiance au gouvernement pour utiliser ces réserves de manière stratégique. »

Pour l'indépendance énergétique du pays, plusieurs organisations, dont AIDC, appellent les autorités à privilégier les investissements dans la transition énergétique.