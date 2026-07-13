Guinée Bissau: Au pays - Retour à la case prison

L'ancien Premier ministre et chef de l'opposition bissau-guinéenne, Domingos Simões Pereira, a été reconduit en prison sur décision d'un tribunal militaire, a annoncé sa famille.

Libéré en février par la junte arrivée au pouvoir après le coup d'État de l'an dernier, il était depuis assigné à résidence dans le cadre d'une enquête pour des crimes économiques.

Les autorités militaires l'accusent désormais d'avoir participé à une tentative de coup d'État en octobre 2025. Sa famille rejette catégoriquement ces accusations, affirme qu'il n'a pris part à aucune action violente ou anticonstitutionnelle et se dit préoccupée par son état de santé.

Aucune date de procès n'a été fixée. Un nouveau scrutin présidentiel est prévu le 6 décembre après l'interruption du processus électoral à la suite du putsch.