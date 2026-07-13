Togo: Fini les constructions anarchiques

Construire sans autorisation, c'est bientôt fini à Agoè-Nyivé 4. Face à la multiplication des constructions anarchiques et aux risques d'inondation, cette commune du Grand Lomé, située dans la banlieue nord-est de la capitale, renforce le contrôle de l'urbanisation.

Désormais, tout projet devra obtenir un permis préalable. Une obligation qui s'impose à tous, rappelle le chef de la commune, Fofana Abdul-Fahd : particuliers, commerçants, promoteurs immobiliers et entreprises, sans exception.

La mairie va plus loin en interdisant toute nouvelle construction dans les zones inondables, à commencer par la vallée du Zio.

Il est impératif de limiter l'exposition des populations aux inondations récurrentes et mettre fin aux occupations irrégulières de ces espaces à risque.

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Pour faire respecter ces règles, des opérations de contrôle sont annoncées sur les chantiers. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation. Les porteurs de projets sont invités à régulariser leur situation auprès des services techniques avant tout démarrage des travaux.

Au-delà d'Agoè-Nyivé 4, cette initiative illustre le rôle du permis de construire dans la planification urbaine : contrôler en amont l'implantation des bâtiments, protéger les zones à risque, et accompagner une urbanisation mieux maîtrisée. Une démarche qui pourrait faire école dans d'autres communes confrontées aux mêmes défis.