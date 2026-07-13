Tunisie: SNJT - Charte d'orientation et réunion d'urgence sur la couverture des festivals d'été

TUNIS — Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a publié lundi un document d'orientation visant à encadrer la couverture médiatique des festivals d'été.

Cette charte intervient dans le prolongement d'un appel lancé le 10 juillet par sa commission des photographes de presse, invitant les professionnels du secteur à une réunion d'urgence prévue ce mercredi 15 juillet au siège du syndicat.

Cette rencontre sera consacrée à l'examen des principales problématiques rencontrées lors de la couverture sur le terrain, notamment au vu de la densité de la programmation culturelle et artistique durant la saison estivale. Elle doit permettre de formuler des propositions concrètes pour améliorer les conditions de travail des photojournalistes et garantir leurs droits professionnels.

L'initiative du SNJT fait suite au recensement de nombreuses entraves au travail des journalistes et des photographes de presse au cours des dernières années, en particulier dans des festivals majeurs tels que ceux de Carthage, Hammamet, Nabeul et Bizerte lors de la saison écoulée.

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Le syndicat fait état de manquements répétés, parmi lesquels l'absence de critères clairs d'accréditation, des refus non motivés, des discriminations entre médias, l'interdiction d'accès aux espaces de couverture et la destruction de badges professionnels.

La nouvelle charte exige des directions des festivals l'adoption de procédures transparentes, la publication préalable des conditions d'accès, la fixation de délais de réponse maximaux aux demandes d'accréditation, ainsi que la notification obligatoire des motifs de refus.

Le syndicat annonce à cet égard l'adoption d'un indicateur de mesure précis pour évaluer le degré de respect, par les festivals, du droit des journalistes à exercer leur métier.

Sur le terrain, les organisateurs devront fournir des infrastructures adaptées (tribunes de presse, zones de prise de vue dégagées, connexions internet).

La charte stipule que les informations doivent être diffusées simultanément à tous les médias et interdit toute restriction injustifiée sur les photos ou les interviews, hors clauses contractuelles ou impératifs de sécurité préalablement notifiés.

En contrepartie, la commission appelle les professionnels au strict respect des règles de sécurité, des règlements intérieurs, de la déontologie et des droits de propriété intellectuelle, rappelant que les badges d'accès sont strictement personnels et intransmissibles.

L'unité de monitoring du SNJT met à disposition des numéros d'urgence pour signaler tout incident en temps réel.